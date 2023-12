Les aéroports européens les plus touchés par les retards et annulations de vols

La France est le deuxième pays le plus touché en Europe par ces difficultés, derrière l'Allemagne...

(Boursier.com) — Grèves des contrôleurs aériens, mouvements du personnel navigant, météo difficile... L'année 2023 a été particulièrement compliquée pour les voyageurs européens. Entre le 1er janvier et le 6 décembre, le secteur aérien français a enregistré 1,75% de vols annulés et 24,31% de retards, selon des données du spécialise de l'indemnisation des passagers aériens Flightright. Ces chiffres sont en augmentation par rapport à l'année précédente, avec 1,11% de vols annulés et 20,96% de vols retardés dans le pays en 2022. La France est donc le deuxième pays le plus touché en Europe par ces difficultés, derrière l'Allemagne. Suivent les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.

L'aéroport de Lisbonne arrive en tête du classement européen des aéroports les plus touchés par les perturbations aériennes en 2023, avec 969 annulations et 40.479 retards. Le constat est le même pour l'aéroport de Londres Gatwick, deuxième du classement pour les retards avec 39.133 incident de ce type cette année.

Lisbonne, mauvais élève

L'aéroport de Paris Charles de Gaulle (Roissy) décroche la 3ème position avec 63.300 retards enregistrés sur 2023. "Cette position s'explique par le manque de préparation des aéroports face à un afflux massif de passagers et aux divers mouvements de grèves qui ont ponctués l'année 2023", analyse Flightright.

Annulation et retards par aéroports en 2023 (source Flightright) Pourcentage d'annulations Annulations Pourcentage de retards Retards Vols Paris Orly 2,36 % 2.188 17,06 % 15.846 92.868 Düsseldorf 2,14 % 1.337 15,93 % 9.957 62.514 Londres Heathrow 2,08 % 4.381 30,99 % 65.308 210.720 Berlin Brandenburg 2,02 % 1.417 24,68 % 17.353 70.310 Münich 1,97 % 2.515 24,86 % 31.661 127.355 Francfort 1,87 % 3.645 29, 06 % 54.930 189.058 Amsterdam 1,81 % 3.701 27,39 % 55.899 204.066 Milan Malpensa 1,64 % 1.256 27,48 % 21.064 76.546 Nice 1,59 % 1.016 24,68 % 15.725 63.703 Londres Gatwick 1,39 % 1.606 33,98 % 39.133 115.166 Copenhague 1,20 % 1.165 23,79 % 23.124 97.201 Paris Charles de Gaulle 1,19 % 2.273 33,26 % 63.300 190.335 Zurich 1,09 % 1.062 29,39 % 28.526 97.074 Lisbonne 0, 97 % 969 40,59 % 40.479 190.335

Les compagnies aériennes françaises tirent leur épingle du jeu, avec une seule compagnie (Air France) figurant dans les dix premières compagnies du classement. A l'inverse, les compagnies allemandes et néerlandaises enregistrent un nombre important de retards et d'annulations, avec deux compagnies de chaque pays figurant en haut du classement.