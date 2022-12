Les actions des pubs britanniques chahutées en bourse

La fréquentation devrait souffrir des problèmes de pouvoir d'achat

(Boursier.com) — Les actions des pubs britanniques ont subi un coup de pression lundi à la bourse de Londres, après la décision du courtier irlandais Goodbody de dégrader la plupart d'entre eux. Il estime que ces établissements devraient souffrir l'année prochaine, à cause des problèmes de pouvoir d'achat.

Selon Goodbody, la fréquentation devrait être soutenue à court terme par la demande liée à la Coupe du monde (même si l'Angleterre a été éliminée de la compétition ce week-end), et par la saison des vacances de Noël et du Nouvel An. Mais 2023 s'annonce sombre, entre hausse des coûts de main-d'oeuvre et faibles marges bénéficiaires.

Le courtier a dégradé de "conserver" à "acheter" son opinion sur JD Wetherspoon et Mitchells & Butlers. Il a laissé inchangée sa recommandation sur Marston, mais en réduisant son objectif de cours de moitié. Le titre Mitchells & Butlers était en baisse de 6,7% à la clôture. L'action Wetherspoon a baissé de 2,2% et celle de Marston de près de 4%.

Des pubs qui disparaissent

Le nombre de pubs en activité en Angleterre et au Pays de Galles a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, selon une étude publiée il y a quelques mois. Il y avait 39.973 pubs anglais et gallois en activité à la fin du mois de juin, soit 200 de moins par rapport à la fin de l'année dernière, a indiqué le groupe de conseil en immobilier Altus Group, citant une analyse des données des autorités fiscales britanniques remontant jusqu'à 2005.

"Alors que les pubs ont remarquablement bien résisté à la pandémie, ils sont maintenant confrontés à de nouveaux vents contraires et doivent faire face à la crise des coûts de l'activité économique, à savoir la flambée des coûts de l'énergie, les pressions inflationnistes et les hausses d'impôts", a déclaré Robert Hayton, président d'Altus Group UK.