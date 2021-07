Les actions à dividendes doivent-elles faire partie de votre stratégie d'investissement ?

Les actions à dividendes doivent-elles faire partie de votre stratégie d'investissement ?









Valérie Kalifa, directrice marketing France chez eToro

(Boursier.com) — Bien qu'elles soient populaires auprès de nombreux investisseurs, notamment ceux qui préparent leurs économies pour la retraite, les actions à dividendes nécessitent d'être un tant soit peu aguerris pour ceux qui souhaitent commencer à investir en bourse.

Quand on parle d'actions à dividendes, il ne s'agit pas d'un énième mot à la mode dans le jargon boursier, mais bel et bien d'une option pour les investisseurs à la recherche d'investissements moins risqués, car elles sont considérées comme les moins volatiles...

Mais qu'est-ce qu'une action à dividendes ? Et comment les situer par rapport aux autres actions proposées aux investisseurs en herbe ?

Les dividendes sont essentiellement un moyen de récompenser les actionnaires pour leur participation partielle dans une société. Chaque actionnaire possède une certaine part de la société cotée en bourse, et a donc droit à une partie de ses bénéfices.

Certaines entreprises ne versent pas de dividendes (ce qui fait d'elles des actions ne donnant pas droit à des dividendes) et préfèrent réinvestir leurs bénéfices dans d'autres entreprises, comme Tesla l'a fait avec son investissement dans le bitcoin. Pour autant, d'autres entreprises bien connues comme Apple, Coca-Cola ou encore Johnson & Johnson versent généralement des dividendes sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Les dividendes sont distribués au prorata de la participation de chaque actionnaire dans l'entreprise, leur offrant un certain montant en espèces ou l'équivalent en actions par rapport à ce qu'il possède. Par exemple, si Apple annonce un dividende de 0,8 $ par action, un actionnaire possédant 50 actions recevra un dividende de 40 $.

Les avantages des actions donnant droit à des dividendes

Investir dans des actions à dividendes offre deux options de profit potentiel : les gains en capital via l'augmentation du cours de l'action, et le rendement des dividendes. Par conséquent, il semble logique que de nombreux investisseurs avec un faible appétit pour le risque et qui recherchent une croissance à long terme, allouent une partie de leur portefeuille sur des actions à dividendes.

Les actions à dividendes permettent essentiellement aux investisseurs d'être payés en attendant l'appréciation du capital. Sur une longue période, les dividendes représentent près du tiers de la performance totale d'un portefeuille répliquant le CAC 40. (https://argent.boursier.com/epargne/points-de-vue/les-dividendes-stop-ou-encore-6118.html)

Ils peuvent fournir un flux régulier de revenus avec peu ou pas d'investissement, un peu comme les intérêts sur un compte bancaire, mais avec un plus grand potentiel de retour sur investissement.

Les entreprises connues versant des dividendes sont aussi généralement plus matures et plus stables que la moyenne. Ces actions résistent également mieux aux fluctuations descendantes du marché que certaines actions plus spéculatives.

Les inconvénients dont les investisseurs doivent être conscients...

Comme les sociétés ne sont pas légalement tenues de verser des dividendes ou d'augmenter les paiements qu'elles effectuent, en période de fortes tensions financières, certains dividendes peuvent être réduits ou suspendus. Contrairement aux obligations, pour lesquelles le non-paiement des intérêts peut mettre la société en défaut, une société peut décider, quand elle le souhaite, de réduire ou de supprimer un dividende.

Par exemple, à la suite de la pandémie mondiale, de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs du voyage, des loisirs, du pétrole et du gaz, ont décidé de réduire leurs versements de dividendes afin de pouvoir joindre les deux bouts. Des entreprises allant d'Airbus à ArcelorMittal ont suspendu leurs dividendes en 2020, mais également des entreprises réputées comme fiables dans leurs allocations de dividendes comme Shell, ont suspendu le versement de leur dividende pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les investisseurs doivent savoir que si le dividende d'une entreprise est élevé, c'est peut-être parce que son action a subi une baisse importante, ce qui laisse supposer des difficultés financières qui pourraient entraver sa capacité à verser de futurs dividendes.

En outre, les investisseurs doivent comprendre les risques liés aux taux d'intérêt et savoir comment un environnement avec une inflation des taux peut potentiellement rendre les actions à dividendes moins attrayantes.

Dans l'ensemble, afin de minimiser et d'atténuer les pertes, il est essentiel que les investisseurs fassent preuve de prudence et se renseignent consciencieusement sur les investissements avant de faire le "grand saut".

Il est également important que les investisseurs visent à diversifier leur portefeuille avec une gamme d'actions de différents secteurs aux côtés des actions à dividendes, comme des actions de différents secteurs, des matières premières, et d'autres instruments financiers, afin de réduire le risque en augmentant la variété des investissements.

