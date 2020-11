Les actionnaires du SBF120 ont majoritairement voté pour une baisse ou une annulation des versements de dividendes

Selon les résultats de la 8ème édition du "Baromètre du partage du profit" Eres.

(Boursier.com) — Avec les premiers impacts de la crise du COVID-19, à la fin juillet 2020, les actionnaires ont majoritairement voté pour une baisse ou une annulation des versements de dividendes portant sur l'exercice 2019 : 47 entreprises du SBF120 (39%) ont annulé le versement des dividendes pour l'année 2020 ; 30 entreprises (25%) ont baissé le montant des dividendes distribués à leurs actionnaires.

La crise du Covid-19 a en revanche, et selon les informations communiquées à ce jour par les entreprises et leurs syndicats, eu peu de conséquences sur le versement des primes de partage du profit : Sur les 29 entreprises ayant communiqué à fin juillet sur le versement des primes de partage du profit, seules 5 avaient annoncé un décalage de versement...

"Les résultats des entreprises en 2020 seront cependant impactés par la crise, ce qui devrait avoir pour conséquence une baisse des primes de participation... Il est frappant de constater que certaines entreprises ont d'ores et déjà pris des mesures pour ajuster leurs accords d'intéressement et de participation pour que leurs salariés ne soient pas pénalisés. Ces entreprises ont pris conscience que ces dispositifs sont un excellent moyen de fidéliser et de motiver leurs salariés, particulièrement dans une période de difficulté économique. On peut s'attendre à ce que l'année prochaine des entreprises décident de verser des suppléments d'intéressement et de participation lorsque les primes versées en application des accords seront faibles. Les assouplissements annoncés (durée des accords d'intéressement entre 1 et 3 ans, adhésion simplifiée pour les plus petites entreprises), montrent que le gouvernement fait du partage du profit une des clés de la reprise économique", a commenté Pierre-Emmanuel Sassonia, Directeur associé chez Eres.

L'intéressement, la prime préférée des entreprises du SBF120 !

L'intéressement moyen par salarié versé en 2019 par les entreprises du SBF120 s'est élevé à 2.267 euros. Il représente plus de la moitié (52%) des primes de partage du profit versées.

"L'intéressement s'affirme comme la prime préférée des entreprises du SBF120 en 2019. Au contraire de la participation qui est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, l'intéressement est une prime facultative. Le fait qu'elle soit privilégiée par les entreprises est un bon signe : cela montre que les entreprises ont entrepris une démarche volontaire en faveur du partage du profit . En cette année de l'intéressement, c'est une bonne nouvelle" explique Mirela Stoeva, Directrice des études chez Eres.

"L' accord d' intéressement permet de définir des objectifs collectifs, ce qui est encore plus important en temps de crise sociale et économique où le repli individuel est un risque pour la collectivité et l'économie. C'est certainement pour cela que le gouvernement a décidé de faire de l'épargne salariale son cheval de bataille pour la relance économique" poursuit Pierre-Emmanuel Sassonia.

Les 3 entreprises les plus avancées en matière de partage du profit en 2019 sont, sans aucun ordre particulier, Airbus, Air France KLM et Crédit Agricole.

En 2019, les entreprises du SBF120 ont versé un nouveau montant record de primes de partage du profit (participation, intéressement, abondement PEE/PERCO) à leurs salariés, soit 5,8 milliards d'euros.

En plus des primes de partage du profit, les dividendes versés aux salariés actionnaires français sont estimés à 620 millions d'euros...

La majorité des entreprises ont versé plus de primes de partage du profit que l'obligation légale

En 2019, les salariés ont bénéficié de primes de partage du profit facultatives dans 64% des entreprises (participation dérogatoire, intéressement, abondement).

La prime moyenne de partage de profit dans le SB120 s'est élevée à 4.312 euros en 2019.

70% des entreprises ont augmenté leur prime de partage du profit par salarié par rapport à 2018. 25% des entreprises du SBF120 ont versé en 2019 des primes inférieures à 1.000 euros et 12% des entreprises ont versé de primes de partage du profit supérieures à 10.000 euros.

21.685 euros, c'est le montant record de prime moyenne par salarié en 2019...