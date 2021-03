Les 8 enseignements fondamentaux qui vont déterminer l'avenir du travail (Etude CBRE)

Les 8 enseignements fondamentaux qui vont déterminer l'avenir du travail (Etude CBRE)









Sondage réalisé en août 2020 auprès de 10.000 salariés de 32 entreprises et 18 pays

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un an après le premier confinement et après une année 2020 marquée par la crise de la Covid-19, CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise dévoile une étude mondiale qui expose les 8 enseignements fondamentaux qui guideront les entreprises à se confronter aux nouvelles réalités du monde du travail. Une vision et des éléments clés que les directeurs immobiliers devront prendre en considération pour définir les objectifs et priorités qui détermineront l'avenir du travail...

LES 8 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

1/ Alors que ces salariés ont réinvesti leurs bureaux, 67% d'entre eux souhaitent en priorité un mode de travail équilibré entre le bureau et le télétravail. Leur désir de flexibilité et de choix engendrera de nouveaux comportements concernant la manière et le moment où ils interagissent avec les espaces. Pour y répondre, 73% des entreprises prévoient de maintenir des modes de travail hybrides à l'avenir.

2/ La politique du lieu de travail doit être fondamentalement repensée compte tenu d'une masse salariale plus décentralisée et des modes de travail plus hybrides : après la pandémie seulement 28% des salariés souhaiteraient travailler à distance à temps plein...

3/ Des stratégies décentralisées avec des sites de travail multiples, émergent comme un outil d'attraction et de rétention des talents. 43% des salariés préfèreraient travailler tous les jours ou une majorité du temps dans un site proposé par leur entreprise à proximité de chez eux.

4/ Les mouvements migratoires vers des localisations à moindre coûts (métropoles régionales et villes moyennes) et qui proposent une meilleure qualité de vie ont marqué la dernière décennie et se poursuivront probablement : 40% des entreprises se penchent activement sur leurs emplacements et réfléchissent à des stratégies alternatives.

5/ Les entreprises qui anticiperont et continueront à planifier en dépit du contexte d'incertitude peuvent obtenir des avantages sur le marché immobilier actuel. Une majorité des entreprises reste en phase de réflexion notamment face aux risques liés aux engagements à long terme : 60% continuent à s'interroger sur la réduction ou la transformation de leurs locaux.

6/ Des solutions flexibles permettent aux entreprises d'adapter plus facilement l'exploitation de leurs locaux, et la tendance des entreprises à utiliser des espaces de bureau flexibles est en pleine progression : 82% des entreprises privilégieront des immeubles proposant des solutions flexibles d'espaces de travail et de salles de réunions partagés, de type coworking.

7/ Afin d'aligner le design et l'expérience, le lieu de travail réimaginé sera un élément essentiel pour assurer le bien-être, la productivité et l'implication des collaborateurs. La mise en place d'espaces dit en flex-office (ou "Activity Based Work") pour effectuer des taches individuelles pourrait représenter 50% de l'espace total. Les espaces collaboratifs pour se rencontrer, renforcer la culture d'entreprise et travailler en mode projet pourraient représenter entre 35% et 50% de l'espace total en fonction des types d'activité, afin de répondre aux nouveaux besoins des salariés.

8/ Les technologies digitales créeront des bâtiments plus intelligents, plus efficaces, et offrant une meilleure expérience collaborateur, notamment en favorisant des lieux de travail plus sûrs et plus sains : 63% des entreprises envisagent de mettre en place des technologies connectées ou des applications d'immeubles pour améliorer l'expérience de leurs collaborateurs.

Sources de l'étude :

CBRE Occupier Survey : Sondage réalisé en septembre 2020 auprès de 80 directeurs immobiliers d'entreprises mondiales présentes aux US, en Europe et en Asie (Fortune 500, + trending companies).

CBRE Workforce Sentiment Survey : Sondage réalisé en août 2020 auprès de 10.000 salariés de 32 entreprises et 18 pays.