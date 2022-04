Les 10 métiers qui recrutent à tour de bras !

Pôle emploi publie sa traditionnelle étude consacrée aux besoins de main d'oeuvre

(Boursier.com) — Après deux années marquées par une crise sanitaire inédite, les entreprises sont optimistes : les recrutements prévus en 2022 sont en hausse de 12% par rapport à l'an dernier, selon l'enquête annuelle "Besoins en main d'oeuvre" de Pôle emploi. Avec 323.000 projets, il s'agit d'un "niveau record", peut-on lire dans un communiqué. Les conséquences, encore inconnues, de la guerre en Ukraine, n'apparaissent évidemment pas dans les projets de recrutement, l'étude ayant été réalisée fin 2021...

Les services aux particuliers constituent le premier secteur recruteur avec 37,6% de l'ensemble des intentions d'embauche, soit 1.144.000 projets. Les projets de recrutement y progressent de 11,3% par rapport à 2021. Le secteur de l'industrie affiche une forte progression des intentions d'embauche (+23,8 %), portée par la hausse des projets dans la métallurgie (+42%) et l'équipement électrique, électronique et informatique (+37,8%), deux sous-secteurs ayant connu une chute de leurs intentions d'embauche l'année dernière. Depuis 2015, les intentions d'embauche dans le secteur de la construction sont en hausse, passant de 75.000 intentions en 2015 à 218.000 en 2021 et 265.000 en 2022 (+21,8% en un an).

Les métiers à caractère saisonnier sont les plus recherchés, comme les métiers agricoles (viticulteurs/arboriculteurs/cueilleurs avec 129.700 projets, agriculteurs/ouvriers agricoles avec 88.100 projets) et plusieurs métiers de l'hôtellerie-restauration.

Cette forte hausse des intentions d'embauche s'accompagne d'un bond inédit des difficultés de recrutement anticipées : celles-ci concernent 57,9% des projets d'embauche en 2022 (contre 44,9% en 2021). La hausse de la part des projets de recrutements jugés difficiles entre 2021 et 2022 concerne autant les petites structures (de 45% à 57% pour les établissements de moins de 10 salariés) que les établissements de plus de 200 salariés (39% à 53%). Les métiers les plus touchés par cette hausse des difficultés sont ceux de l'hôtellerie-restauration, ainsi que des métiers peu qualifiés, comme les ouvriers non qualifiés industriels ou les agents de sécurité.

Alors que de nombreux secteurs sont en tension, Pôle emploi dresse aussi la liste des métiers qui ont le plus de difficultés à recruter :