Léger rebond des créations d'entreprises en France en février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une petite baisse en décembre puis en janvier, le nombre de créations d'entreprises est reparti en France au mois de février. Elles ont rebondi de 3,8%, avec des immatriculations de micro-entreprises en hausse de +5,1% et des immatriculations d'entreprises classiques en progression de 1,3%, selon le dernier pointage de l'Insee.

Les créations d'entreprises sont en hausse dans les activités de transport et entreposage (+13,5%, principalement dans les autres activités de poste et de courrier), dopées par la crise sanitaire et les changements d'habitudes des consommateurs.

Hausse des créations de restaurants

L'Insee note aussi un bond important des immatriculations dans les activités d'hébergement et restauration (hausse de 9,5%, portée par les activités de restauration de type rapide) et dans les services aux ménages (+8,5%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse (+5,5%). "Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur augmentent fortement (+11,8%) tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques sont en fort recul (-15,0%) et les créations de sociétés en léger repli (-0,3%)", détaille l'Insee.