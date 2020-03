Lectures : comment s'y retrouver dans la jungle des réseaux sociaux ?

Le spécialiste des réseaux sociaux, Samuel Bielka, livre les meilleures techniques de professionnels permettant à tous de mettre en place une réelle stratégie de communication numérique...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Samuel Bielka réédite 'Le Grand Livre des Réseaux Sociaux' aux Editions Gereso. Ce manuel pratique est une véritable petite bible des bons usages et techniques d'accroche sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et Instagram livrent ici leurs secrets à l'appui d'exemples clairs et précis...

Bonnes pratiques

Dans son ouvrage, Samuel Bielka révèle différentes techniques de professionnels de communication digitale, offrant à chacun la possibilité de rapidement émerger des flux de diffusions. Toutes ses astuces sont applicables, quels que soient le niveau et les objectifs de chacun.

Les techniques et astuces mises en avant par Samuel Bielka sont inspirées des meilleures pratiques de Community Managers. Elles permettent, même aux plus novices, de créer rapidement une communauté, et surtout de la fidéliser sur les différents réseaux sociaux.

Invitation à la communication

Grâce à de nombreux d'exemples, ce livre se révèle comme une invitation à la communication sur les réseaux sociaux. Pour les professionnels du commerce, il répond parfaitement à la problématique de gain de dynamique d'activité, sans que la communication sur les réseaux sociaux ne deviennent chronophage et contraignante.

'Le Grand Livre des Réseaux Sociaux' de Samuel Bielka est disponible aux éditions Gereso au prix de 25 euros (329 pages).