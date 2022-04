Leboncoin : l'UFC-Que Choisir alerte sur l'arnaque au paiement sécurisé

Malgré le système de paiement sécurisé de la plateforme, des escrocs tentent d'arnaquer les vendeurs...

(Boursier.com) — Comme d'autres plateformes de vente ou de location entre particuliers, Leboncoin a mis en place un système de paiement sécurisé. Une procédure fiable, à condition de l'utiliser "exactement comme indiqué", prévient l'UFC-Que Choisir. L'association de défense des consommateurs estime en effet que des escrocs tentent d'arnaquer les vendeurs de la plateforme malgré le dispositif.

"De manière générale, mieux vaut faire preuve d'une extrême méfiance lorsque l'on vend ou achète sur ce genre de plateformes, notamment sur la plus importante d'entre elles, Le Bon Coin, car de nombreux escrocs y sévissent", conseille-t-elle.

L'UFC-Que Choisir raconte notamment qu'un vendeur a été contacté par une personne prête à lui verser la somme demandée ainsi que les frais d'expédition. L'acheteur lui propose même de payer via le système de paiement sécurisé de la plateforme, qui compte plus de 29 millions d'utilisateurs par mois.

Un mail "semblant émaner du Bon Coin"

Après quelques échanges, l'acheteur lui indique avoir procédé au paiement. Dans la foulée, le vendeur reçoit un mail "semblant émaner du Bon Coin, sur lequel figurent son nom, le prix payé, le descriptif de l'objet ainsi que l'adresse où expédier le colis afin de récupérer son argent", explique l'association.

Prudent, le vendeur s'est rendu sur le site "Leboncoin.fr" et sur les forums Internet pour en savoir plus sur ce système de paiement sécurisé, avant d'expédier l'ordinateur qu'il avait mis en vente. "Il découvre alors que le message aurait dû lui parvenir dans la messagerie sécurisée Le Bon Coin, et non par mail", poursuit-elle.

"Combien d'autres personnes en ont été victimes avant ?"

"Car cette messagerie est surveillée par les services de la plateforme, alors qu'un mail, aussi convaincant soit-il, peut être émis par n'importe qui. Il apprend aussi que d'autres vendeurs ont été escroqués de cette manière", précise l'UFC-Que Choisir, avant de s'interroger : "Mais combien d'autres personnes en ont été victimes avant ?".

L'association de défense des consommateurs recommande ainsi de se méfier "des comportements suspects", de préférer une remise en mains propres et d'échanger par le biais de la messagerie intégrée au site. "Au moindre doute, cherchez des témoignages sur les forums, demandez conseil au service client de la plateforme, voire ne donnez pas suite", ajoute-t-elle.