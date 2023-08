Le X géant finalement retiré du toit du siège de Twitter à San Francisco

Le service des bâtiments de la ville de San Francisco a enregistré 24 plaintes après l'installation du "X" lumineux...

(Boursier.com) — Nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose Elon Musk et la ville de San Francisco... Alors que le milliardaire, qui a racheté Twitter en octobre 2022, est parvenu la semaine dernière à faire installer un "X" géant au sommet de son siège, situé au 1355 Market Street Street, pour acter le changement de nom, l'enseigne ultra lumineuse aux allures de panneau publicitaire et clignotante a finalement été retirée.

"Ce matin, les inspecteurs du bâtiment ont constaté que la structure était en train d'être démantelée", a affirmé à 'Reuters' un porte-parole du département de l'inspection des bâtiments de la ville par courrier électronique lundi, ajoutant que "le propriétaire devra s'acquitter de frais" pour les permis de construire qu'il aurait dû obtenir et pour les frais d'enquête. Twitter, désormais baptisé X, a déclaré, de son côté, que l'enlèvement était volontaire.

Le département de l'inspection des bâtiments de San Francisco a ouvert une enquête sur cette nouvelle structure afin de vérifier sa conformité aux normes en vigueur. Un inspecteur des bâtiments de la ville a affirmé dans un rapport écrit que les représentants du géant californien ont refusé à deux reprises l'accès au toit à des fonctionnaires qui souhaitaient inspecter le logo. Il a également noté que l'un des représentants a affirmé que le panneau était temporaire.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

24 plaintes

L'installation de ce "X" avait également suscité la colère des résidents voisins, qui se plaignaient des lumières gênantes. Extrêmement lumineux, de nombreux riverains avaient fait part de leur désarroi sur les réseaux sociaux, vidéos à l'appui. Au total, le service des bâtiments de la ville a enregistré 24 plaintes.

Samedi dernier, Elon Musk a publié un message sur la plateforme de microblogging, dans lequel il affirme que la ville incite vivement l'entreprise à quitter San Francisco. "Beaucoup ont offert de riches incitations à 'X' (alias Twitter) pour qu'il déménage son siège social hors de San Francisco. De plus, la ville est dans une spirale infernale, les entreprises quittant la ville les unes après les autres. Ils s'attendent donc à ce que X déménage aussi. Nous ne le ferons pas", a-t-il écrit...

"X va aller plus loin"

Pour rappel, le patron de Tesla a annoncé, il y a une semaine, vouloir rebaptiser Twitter "X", en référence à un symbole mathématique présent dans SpaceX, l'une de ses entreprises, et le prénom de son fils, appelé "X" en diminutif.

"Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Aujourd'hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale", a estimé la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino dans un message publié sur la plateforme. Selon elle, X représente "l'avenir de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités".