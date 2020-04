Le West Web Festival est reporté à 2021

Organisé par l'accélérateur de startups West Web Valley, le West Web Festival est devenu en 6 éditions un des plus importants événements français autour du digital et de l'économie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans la foulée de l'annulation du festival des Vieilles Charrues, le West Web Festival est reporté aux 15 et 16 juillet 2021. La West Web Valley, son organisateur, va poursuivre activement son soutien aux startups bretonnes...

La septième édition du West Web Festival devait avoir lieu les 16 et 17 juillet 2020. Dédiée aux startups du Next 40 (les 40 plus grosses startups françaises), elle devait notamment accueillir Cédric O, le Secrétaire d'Etat en charge du Numérique...

Décision courageuse

Le coronavirus et l'annulation du festival des Vieilles Charrues auront eu raison de l'édition 2020. "L'ADN du West Web Festival c'est web, business et surtout musique. Sans les Vieilles Charrues, l'organisation n'avait plus beaucoup de sens pour nous" regrette Sébastien Le Corfec. "En tant que partenaire, nous saluons leur décision courageuse de report. De notre côté et grâce à la ?délité de nos sponsors, nous reviendrons l'an prochain avec un grand cru !". Comme les Vieilles Charrues, l'édition 2020 est reportée à 2021. Les billets achetés cette année seront valables l'an prochain...

La West Web Valley auprès des startups bretonnes

En toile de fond du West Web Festival, les startups bretonnes. En investissant au capital de certaines d'entre elles, le fonds West Web Valley leur permet depuis 5 ans de grandir plus vite. La crise est l'occasion d'une revue de portefeuille : "Globalement, les 17 sociétés que nous accompagnons s'en sortent bien. Qu'il s'agisse du chômage partiel, des relations avec les clients, de la sécurité des salariés ou des dispositifs d'aides, nous avons travaillé activement avec elles pour structurer leurs plans d'actions de crise. Elles sont toutes prêtes à affronter cette crise et préparent activement l'après , poursuit Charles Cabillic, Président de la West Web Valley. Bien sûr, celles qui travaillent dans le monde du tourisme, de la publicité ou de la distribution spécialisée souffrent plus particulièrement. Et pour les autres le confinement n'est pas vraiment propice à la conquête de nouveaux clients or, par définition, une startup doivent croître rapidement ".

La West Web Valley ne s'attend pas à un retour à la normale sur la croissance des startups avant au moins 2021...