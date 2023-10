Le volume des véhicules électriques éligibles au bonus écologique sera "extrêmement important"

Bercy estime que quasi-totalité des véhicules produits en Europe mais aussi certains fabriqués en Asie seront éligibles au nouveau bonus...

(Boursier.com) — Le volume des véhicules électriques qui bénéficieront du bonus écologique selon les nouvelles règles sera "encore extrêmement important", a déclaré mercredi Oriane Chenain, sous-directrice à la Direction générale des entreprises du ministère de l'Economie.

La quasi-totalité des véhicules produits en Europe mais aussi certains fabriqués en Asie seront éligibles au bonus, a-t-elle ajouté. L'exclusion de modèles moins chers ne changera les objectifs d'électrification en France.

Candidatures ouvertes

Les candidatures sont ouvertes depuis mardi pour les marques automobiles commercialisées en France. La plateforme numérique dédiée de l'Ademe (Agence de la Transition écologique sera en charge de calculer un score environnemental. Dans environ deux mois, le 15 décembre, la liste des heureux élus sera publiée.

Les nouvelles règles du bonus, censées réduire le CO2 importé, devraient permettre de diminuer l'empreinte carbone de la France à hauteur de 800.000 tonnes d'équivalent CO2 par an, a dit le gouvernement. Quatre critères seront étudiés par l'Ademe : la production, l'assemblage, la batterie et le transport et la logistique.

La Dacia Spring devrait être exclue

Ce dernier critère devrait exclure des modèles importés des Etats-Unis ou de Chine. La Dacia Spring, assemblée par la société Dongfeng, ou les modèles de la marque MG pourraient ne plus être éligibles sur la base de ce critère. En revanche, la modèle Y de Tesla, fabriquée à Berlin pourrait toujours faire profiter à ses acheteurs du bonus de 5.000 euros.