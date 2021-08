Le variant Delta rend les investisseurs européens plus prudents

Le variant Delta rend les investisseurs européens plus prudents









Moins de la moitié des investisseurs (44%) estiment que l'économie européenne va continuer de s'améliorer dans les douze prochains mois.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les investisseurs européens ont augmenté la part des liquidités dans leurs portefeuilles à son plus haut niveau depuis un an, alors que leur optimisme pour les perspectives économiques en Europe décline. Le sondage mensuel régional réalisé par Bank of America-Merrill Lynch (Bofa) montre que moins de la moitié des investisseurs sondés (44%) estiment que l'économie européenne va continuer de s'améliorer dans les douze prochains mois.

C'est la proportion la plus faible enregistrée depuis juin 2020, ce qui marque un net déclin par rapport aux anticipations observées en juillet.

Le variant, principal risque

Cette dégradation est principalement liée aux préoccupations concernant l'épidémie de coronavirus, 19% des gérants sondés évoquant le variant Delta comme l'un des principaux risques pour l'économie européenne, juste derrière l'inflation (20%) et le "taper tantrum" (22%), l'impact de la réduction des achats d'actifs des banques centrales.

En mai, le risque lié au variant Delta avait été évoqué par seulement 9% des investisseurs sondés.

En conséquence, une proportion nette de 23% des investisseurs indique qu'ils surpondèrent les liquidités et 88% des gérants interrogés estiment que les actions européennes n'offrent plus qu'un potentiel de hausse à un chiffre d'ici la fin de l'année.