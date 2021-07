Le variant Delta probablement majoritaire dès ce week-end en France

Il ne représentait pas loin de 50% des nouvelles contaminations vendredi soir, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

(Boursier.com) — Les indicateurs passent décidément au rouge en France sur le front de la crise sanitaire. Le variant Delta du coronavirus, qui pousse plusieurs pays européens à resserrer leurs restrictions sanitaires, poursuit sa progression dans le pays, a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le variant Delta est 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici, il est en train progressivement de remplacer tous les virus qui existaient de la souche coronavirus et il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il n'était pas loin de 50% hier soir", a-t-il détaillé sur France Inter.

Taux d'incidence

Il a été initialement repéré d'Inde, avant de toucher l'Angleterre, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, le variant Delta est "apparu il y a quelques semaines dans notre pays et est plus contagieux, 60% de plus que les autres souches virales que les autres qui circulaient jusqu'ici", a précisé le ministre. "Il entraîne une nouvelle hausse des contamination en France et dans beaucoup de pays qui nous entourent."

Concernant le taux d'incidence, "nous avons déjà atteint des 200, 300 et 400 pour 100.000 habitants" et il est actuellement de 27. "Mais ce qui est le plus important c'est la dynamique épidémique", précise le ministre. Et "elle montre que chaque semaine, il y a environ 50% de contaminations en plus que la semaine précédente, ce que nous avons connu au démarrage de vagues passées".

Seulement une semaine de recul

"Cela ne veut pas dire que nous sommes nécessairement dans une vague épidémique. Nous n'avons qu'une semaine de recul et on peut toujours espérer que des bonnes nouvelles arrivent. Mais nous devons évidemment être vigilants, le plus probable étant hélas que le virus continue de se développer sur le territoire national".

Obligation de vaccin ?

Concernant une possible obligation vaccinale des personnels de santé, aucune décision n'a été prise pour le moment, a précisé le ministre. Olivier Véran et plusieurs organisations professionnelles de santé ont signé mercredi une déclaration commune dans laquelle ils se disent favorables à une obligation vaccinale des professionnels de santé sous certaines conditions.

"À ce stade, aucune décision n'a été prise mais il semble qu'un consensus sociétal, politique et des instances professionnelles se dégage pour aller vers ça," a dit le ministre de la Santé sur France Inter.

Emmanuel Macron présidera lundi un conseil de défense sanitaire exceptionnel, au cours duquel devraient être abordées les questions de l'obligation vaccinale pour les soignants, d'une extension du pass sanitaire et de la gratuité des tests, face au risque de quatrième vague épidémique due au variant Delta.