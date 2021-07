Le variant Delta "pourrait venir gâcher nos vacances", prévient Olivier Véran

"Il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été", a alerté le ministre de la Santé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les vacances d'été débuteront ce week-end pour beaucoup de Français, le variant Delta joue les trouble-fêtes. En visite dans un centre de vaccination installé dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, le ministre de la Santé Olivier Véran a mis en garde contre la progression du variant anciennement dit "indien" qui "pourrait venir gâcher nos vacances".

"Nous devons nous mettre à l'abri d'une reprise épidémique, nous devons faire plus... La menace du variant Delta est réelle, il risque de gâcher les vacances et gâcher l'été. Je ne suis pas sûre que nous ayons le temps d'attendre jusqu'à septembre ou octobre. Il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été", a-t-il alerté au micro de 'BFMTV'.

Pour l'heure, "il n'y a pas de reprise mais le taux d'incidence a arrêté de baisser", et "le variant Delta, lui, a commencé à augmenter", a précisé le ministre.

1,5 million de doses disponibles

Olivier Véran a précisé que le variant Delta représentait désormais "près d'un tiers" des cas positifs dans l'Hexagone, alors qu'il avait évoqué une proportion de 20% mardi dernier.

Le ministre de la Santé a ainsi appelé les Français à se faire vacciner, soulignant que "nous avons 1,5 million de doses disponibles" et qu'il sera possible dès la semaine prochaine de prendre rendez-vous pour sa deuxième dose dans n'importe quel centre de vaccination en France.

"Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner"

Dès lundi, "lorsque vous prendrez rendez-vous sur Internet, vous pourrez prendre votre premier rendez-vous dans un centre et le deuxième rendez-vous dans n'importe quel centre du pays, y compris dans les zones de vacances vous seriez amenés à vous rendre", a expliqué Olivier Véran, estimant que cela "simplifiera la vie des Français".

"Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner", a déclaré ce vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Il faut poursuivre et amplifier cette campagne de vaccination", a-t-il aussi indiqué, ajoutant "que nous pouvons et nous devons faire plus".