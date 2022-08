Le trio gagnant des villes qui profitent à plein du télétravail !

Lisbonne, Barcelone et Budapest arrivent en tête...

(Boursier.com) — Travailler à distance, que ce soit de chez soi ou depuis l'étranger, a plus que jamais le vent en poupe : Les Pays-Bas figurent même parmi les pays qui sont allés jusqu'à légiférer pour favoriser le télétravail et attirer les nouveaux talents en provenance de tous les horizons. MoneyTransfers.com s'est penché à cette occasion sur les dernières recherches concernant l'attitude des télétravailleurs à l'égard de leur situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur les lieux les plus propices au télétravail...

Selon un classement établi par le site de location Holidu, Lisbonne ressort en tête des meilleures villes pour le télétravail. Ces dernières années, la capitale du Portugal est devenue un véritable "hub du nomadisme digital" et l'un des meilleurs lieux de vie pour les travailleurs à distance. Il faut ajouter à cela que le pays propose également un “visa entrepreneur”, le visa D7, qui facilite grandement la vie de cette population...

Barcelone toujours dans les bons coups

Barcelone obtient la deuxième place de ce classement. La ville catalane propose en effet de nombreux espaces de coworking ainsi qu'un grand nombre d'activités culturelles.

La capitale hongroise Budapest, arrive en troisième place pour ses prix de location et de restauration combinés à une scène digitale importante.

Entre-temps, lors d'une étude effectuée en 2022, près d'un tiers (31%) des sondé(e)s affirmaient que le travail à distance n'avait pas ajouté de complications à leur vie. Sur un total de 2118 travailleurs interrogés, c'était la réponse la plus populaire, et de loin...

Trop connecté ?

Parmi les difficultés mentionnées, à l'inverse, les deux plus importantes sont l'incapacité de se déconnecter du travail (25%) à la fin de la journée (!) et... la solitude (24 %).

Les avantages du travail à distance les plus souvent mentionnés tournent principalement autour des thèmes de la flexibilité, que ce soit pour des questions de temps (67%), de lieu de travail (62%), ou de lieu de vie (55%). Ainsi, le degré de flexibilité offert par l'employeur a légèrement plus d'importance pour la qualité de vie des travailleurs à distance que les villes où ils résident...