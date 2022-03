Le travail flexible et hybride pose de nouveaux défis aux responsables informatiques

... et aux programmes de développement durable

(Boursier.com) — La dernière enquête d'Epson sur l'état du marché révèle que les coûts d'impression montent en flèche ! Les parcs d'impression mixtes et improvisés, le manque d'adhésion aux politiques et l'impression à domicile facturée aux entreprises se combinent pour créer de nouveaux défis pour les responsables informatiques, souligne ce nouveau sondage.

Selon cette étude commandée par Epson, 89% des décideurs informatiques ont constaté une augmentation des coûts d'impression au cours des 12 à 18 derniers mois, alors que près de la moitié (45%) ont signalé une diminution des volumes d'impression...

Sous l'effet de l'explosion du travail hybride, les responsables informatiques ont assisté à une prolifération d'imprimantes utilisées au domicile des employés lorsqu'ils se sont mis à télé travailler (selon 53% des répondants). En conséquence, la nécessité de gérer le volume d'imprimantes de marques différentes est désormais considérée comme une pression majeure par plus d'un tiers (37%) des responsables informatiques.

D'autres ont vu les employés dépenser des sommes considérables en cartouches d'encre en raison de l'achat d'imprimantes standard conçues pour un usage domestique (70%) et de l'absence de distinction entre les impressions professionnelles et personnelles, dont les entreprises supportent le coût (71%).

Un "stress important"

Dans le même temps, plus d'un tiers des personnes interrogées (38%) déclarent que les imprimantes sont soumises à un stress important à des moments clés (lorsque l'impression stockée est exécutée alors que les gens arrivent au bureau), et 64% déclarent avoir vu des employés faire des heures supplémentaires en raison de l'indisponibilité de l'imprimante...

En conséquence, près des deux tiers des responsables informatique (63%) ont déclaré qu'ils apporteront des changements significatifs à la façon dont l'impression sera gérée à l'avenir : pour 52% d'entre eux, il s'agira de réduire les besoins de maintenance des imprimantes, et pour 39% de réduire les coûts tout en se concentrant sur la réalisation des objectifs environnementaux...

Développement durable

Une tension majeure révélée par les répondants est la difficulté de donner la priorité aux enjeux de durabilité tout en gérant les nouveaux défis causés par la transition soudaine vers des environnements de travail hybrides.

Alors que 73% des répondants affirment que les considérations de durabilité sont désormais prises en compte lorsqu'ils cherchent à investir dans des imprimantes, beaucoup ne savent

toujours pas que la technologie jet d'encre offre un avantage environnemental sur le laser. Bien que 57% reconnaissent que des économies d'émissions de CO2 pourraient être réalisées en changeant le type d'imprimantes utilisées, seuls 43% envisagent une technologie sans chaleur.

Contrôle en question

Garder le contrôle du matériel d'impression pendant le travail à distance a été cité comme une pression clé par 75% des personnes interrogées, 63% admettant que l'informatique perd le contrôle du parc d'impression...

Retrouver ce contrôle sera un pas important vers la résolution des problèmes de coûts et de durabilité. Interrogés à ce sujet, 73% des répondants affirment que la gestion et le contrôle du parc d'imprimantes font partie intégrante de leur politique en matière d'environnement et de développement durable, de sorte que la recherche d'informations plus précises sur les solutions d'impression durable pourrait être un moyen rapide de relever ce défi...

