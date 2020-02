Le "TOP 5" des métiers à Impact qui recrutent en 2020 !

Le secteur de l'Impact évolue aujourd'hui extrêmement rapidement, propulsé par un contexte économique, social et règlementaire qui fait figure d'exemple dans toute l'Europe.

(Boursier.com) — Birdeo, cabinet leader en recrutement et chasse de tête spécialisé dans la RSE, le Développement Durable et les métiers à impact positif, a dressé comme chaque année un 'TOP 5' des postes les plus recherchés par les entreprises françaises, parmi ses 200 clients...

Si en 2019, les analystes ESG, les responsables des achats durables, les consultants en RSE, les responsables innovation et les chargés de communication en développement durable avaient le vent en poupe, d'autres métiers l'ont également en 2020 ! Et pour cause : le secteur de l'Impact évolue aujourd'hui extrêmement rapidement, propulsé par un contexte économique, social et règlementaire qui fait figure d'exemple dans toute l'Europe.

CHEF DE PRODUIT ET INNOVATION DURABLE

Il est en charge d'accompagner la transformation des produits et services proposés par l'entreprise afin de les rendre davantage vertueux. Dans un contexte où les entreprises s'adaptent aux nouveaux modes de consommations, le chef de produit et innovation durable conçoit et améliore l'offre des produits en minimisant les impacts négatifs et en maximisant les impacts positifs. Il prend en compte toutes les contraintes : exigences de rentabilité, de fabrication, d'attractivité produits tout en cherchant à améliorer les impacts...

Profil : Savoir-faire : capacité à participer au processus d'innovation, bonne culture des ODD (Objectif de Développement Durable), excellente connaissance du marketing.

Savoir-être : créatif et force de proposition, capacité de conviction, capacité à gérer des projets transverse, ténacité, courage.

CHEF DE PROJET CLIMAT

Il a pour rôle d'inscrire l'entreprise dans le mouvement de la transition énergétique. Volonté d'innovation, de différenciation ou contrainte, l'objectif est de faire baisser l'empreinte carbone et de contribuer positivement à l'adaptation des entreprises au changement climatique.

Le chef de projet climat va initier des projets bas carbone, contribuer à minimiser les impacts négatifs, les mesurer et va également prendre en charge le reporting RSE/climat.

Profil : Savoir-faire : connaissance des enjeux de développement durable et des contraintes énergétiques et environnementales. Excellentes connaissances des enjeux énergétiques et finance carbone. Bonnes connaissances des énergies renouvelables.

Savoir-être : autonomie et capacité à accompagner le changement positivement. Gestion de projet transverse, conviction et détermination.

CHEF DE PROJET CONDUITE DU CHANGEMENT / LABELISATION B CORP

Il accompagne l'entreprise non pas "à être la meilleure du monde mais la meilleure POUR le monde". Grâce au label international des entreprises "meilleures pour le Monde" de B Corp, un nombre croissant d'entreprises cherchent à optimiser leur impact positif... Certaines entreprises optent en parallèle ou à la place pour la formulation d'une raison d'être ou même le " statut " d'entreprise à mission pour celles qui veulent aller plus loin. Cette mission nécessite de se poser les bonnes questions sur les 'business models' afin d'accompagner la transformation et d'adapter les process dans tous les métiers. Dans ce cadre, la conduite du changement est la clé...

Profil : Savoir-faire : connaissance des ODD, capacité à gérer l'intégration de la stratégie aux processus et métiers, connaissance du questionnaire B Corp, maîtrise des outils de conduite de changement, selon les secteurs une maîtrise fine du secteur peut être nécessaire

Savoir-être : curieux et reconnu comme pédagogue et diplomate, ténacité, courage...

GESTIONNAIRE DE FONDS A IMPACT

Sa mission principale est d'utiliser les outils financiers afin de financer des projets à impact. L'impact investing, nouvelle tendance en très forte croissance de la contribution des investisseurs au développement durable. Il s'agit des investissements effectués dans des entreprises, des organisations et des fonds avec l'intention de générer en plus du rendement financier, un impact social et environnemental positif. Il conseille et mesure la rentabilité financière mais également l'impact positif généré au niveau social et environnemental.

Profil : Savoir-faire : connaissance des critères ESG et très fort intérêt pour les marchés financiers et l'investissement d'impact, expérience terrain des projets sociaux et environnementaux.

Savoir-être : curieux et bonne capacité analytique, ténacité, courage.

CHEF DE PROJET CONCERTATION PARTIES PRENANTES (PP)

Il est en charge d'accompagner l'entreprise à prendre en compte, de la meilleure façon, les intérêts de celles et ceux impactés de près et/ou de loin par son activité. Le dialogue avec les parties prenantes consiste à établir et pérenniser les conditions d'une interaction avec les interlocuteurs concernés et/ou impliqués. Le chef de projet établit et met en oeuvre la stratégie de concertation. Il identifie et cartographie les parties prenantes, et accompagne la définition des enjeux prioritaires et des points de controverses. Il supervise également la communication et s'assure que des comptes soient rendus.

Profil : Savoir-faire : techniques dialogue parties prenante, excellente maîtrise des ODD, excellente maîtrise des réseaux RSE/ONG, négociation.

Savoir-être : diplomatie, ténacité, courage, capacité à créer et animer un réseau.

Pour chacun des postes, généralement occupés par des cadres disposant d'un diplôme Bac + 5 ou équivalent, la rémunération va être variable selon le profil et l'expérience...