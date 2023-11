Le ton (re)monte après la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping

Le président a répété que son homologue était un dictateur...

(Boursier.com) — C 'était une rencontre très attendue entre les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales, mais l'embellie espérée n'a pas vraiment eu lieu... Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il n'avait pas changé d'avis sur le fait que son homologue chinois Xi Jinping était un dictateur, alors que les deux hommes se sont rencontrés plus tôt dans la journée pour la première fois en un an...

A l'issue d'une conférence de presse du président américain organisée après la réunion entre les deux chefs d'Etat, un journaliste a demandé à Joe Biden s'il pensait toujours que Xi Jinping était un dictateur. "Ecoutez, il l'est... C'est un dictateur dans le sens où il dirige un pays communiste qui repose sur un type de gouvernement entièrement différent du nôtre", a dit le locataire de la Maison blanche.

Pékin réagit à nouveau

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré "s'opposer fortement" aux remarques du président américain, sans mentionner le nom de Joe Biden. "Cette déclaration est extrêmement mauvaise, c'est une manipulation politique irresponsable", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'un point presse régulier. "Il faut souligner qu'il y aura toujours des gens ayant des arrière-pensées qui tenteront de nuire aux relations sino-américaines, ils sont condamnés à échouer", a-t-elle ajouté.

Joe Biden avait qualifié en juin Xi Jinping de dictateur, des propos qui avaient été vivement dénoncés par la Chine. La délégation chinoise se trouve actuellement à San Francisco pour participer au sommet du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).