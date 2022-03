Le 'télétravail imposé' a davantage pesé sur les femmes que sur les hommes

Beaucoup plus représentées dans les métiers dit "de première ligne", les femmes ont également davantage le télétravail non désiré, montre une étude.

(Boursier.com) — Le télétravail imposé pendant la crise sanitaire a davantage pesé sur les hommes que sur les femmes, selon une étude réalisée par le centre Hubertine Auclert et commandée par le Conseil Régional d'Île-de-France. Les femmes ont été plus touchées à de nombreux niveaux : elles sont d'une part surreprésentées dans les emplois dit de "première ligne" dans les domaines de la santé, du soin, de l'aide à la personne ou de services indispensables (grande distribution, ménage).

Mais elles sont également beaucoup plus nombreuses dans les secteurs forcés à l'arrêt à partir de mars 2020 : la culture, la restauration, l'hôtellerie, les arts ou encore les services à la personne. Enfin, elles sont également largement majoritaires dans des métiers jusque-là imaginés comme non-télétravaillables qui se sont adaptés parfois difficilement (les fonctions supports, l'assistanat, l'enseignement).

Télétravail non désiré

"Ce télétravail 'dégradé', c'est à dire non-anticipé, non-désiré et dans un contexte général pour le moins préoccupant, n'a pas eu les mêmes effets sur les femmes et sur les hommes", expliquent les auteurs de l'étude. Ils évoquent notamment le problème des espaces de travail : les femmes ont été plus nombreuses à télétravailler en présence d'autres membres de leur famille alors que les hommes étaient plus nombreux à bénéficier d'un espace seul... Elles ont par conséquent été plus exposées aux requêtes et demandes domestiques. Ainsi, "44% des femmes ayant des enfants de moins de 16 ans ont indiqué ne pas pouvoir travailler au calme, contre 31% pour les hommes", écrit le centre Hubertine Auclert, citant des travaux de l'Ined (Institut national d'études démographiques).

Concernant l'organisation des temps et de charge de travail, là aussi les femmes ont été plus occupées, à hauteur de 36% contre 29% pour les hommes. "De plus, 24% d'entre-elles ont vu leur temps de travail augmenter, contre 20% chez les hommes, selon ce document. En termes d'équilibre vie professionnelle - vie personnelle : les femmes ont été plus nombreuses à devoir faire face à la double contrainte de télétravailler tout en devant s'occuper de leurs enfants (87% des femmes contre 76% des hommes).

Du mieux ?

Mais la crise, et particulièrement ses périodes de confinement, ont fait bouger les lignes sur le télétravail. De nombreuses organisations ont réinterrogé leurs critères d'éligibilité au télétravail au plus près des activités, et au-delà des représentations. Enfin, un effet d'apprentissage est à souligner : selon les travaux de l'Anact, télétravailler en 2021 (année toujours caractérisée par l'épidémie de la Covid-19) est plus facile qu'en 2020. Pour preuve : "plus de 90 % des personnes ayant fait l'expérience du télétravail désirent poursuivre sa pratique", rappelle cette étude...

