Le taux de défaut des émetteurs européens d'obligations HY et de prêts à effet de levier augmentera en 2024 selon Fitch Ratings

(Boursier.com) — Selon Fitch Ratings, "les hausses de taux en 2023, les ajustements économiques difficiles en Chine et le maintien de spreads élevés sur les instruments notés "CCC" continueront à peser sur les profils de crédit des émetteurs à fort effet de levier dotés de structures de capital complexes dans des secteurs sensibles aux taux et aux cycles... Toutefois, la récente baisse des taux fixes de référence et le resserrement des spreads de crédit des catégories "BB" et "B" offrent une respiration à moyen terme aux crédits performants qui ont besoin d'être refinancés avant leurs échéances de 2025 et 2026".

Un large éventail d'émetteurs de catégorie "B" ou supérieure sont des "champions de la croissance" qui continuent de démontrer leur capacité à se désendetter organiquement, même dans un environnement macroéconomique défavorable. Les émetteurs de prêts et d'obligations à taux variable bénéficieront d'un allègement des charges d'intérêt lorsque les taux directeurs de référence à taux variable seront abaissés...

Effet de levier plus agressif

La baisse des coûts de financement pourrait soutenir la valeur des entreprises sur les marchés des fusions et acquisitions et des introductions en bourse, et conduire à un effet de levier plus agressif dans les transactions sur le marché primaire.

Des multiples d'endettement plus élevés faciliteront la sortie des sponsors financiers par le biais de rachats secondaires et soutiendront l'offre d'obligations et de prêts... "Si les récessions que nous observons actuellement au Royaume-Uni et dans la zone euro s'avèrent superficielles en 2024, les actions de notation positives pourraient se multiplier à mesure que les charges d'intérêt et les marges de flux de trésorerie disponibles s'améliorent" estiment les experts.

Forte intensité

"L'environnement de croissance plus faible que nous prévoyons pour le premier semestre de l'année 2024 mettra toutefois à l'épreuve les revenus et le "pricing power" des secteurs cycliques de la consommation discrétionnaire et des secteurs industriels à forte intensité de capital" poursuivent les analystes.

"Notre taux de défaut sur 12 mois en Europe pour les prêts à effet de levier a augmenté à 2,8% en novembre, contre 2,7% en octobre, tandis que notre taux de défaut sur 12 mois pour les obligations européennes à haut rendement s'est maintenu à 2,3%. Nous prévoyons que les taux de défaut TTM des obligations et des prêts continueront à augmenter pour atteindre 4 % d'ici la fin de l'année 2024" conclut Fitch Ratings.

