Le taux de chômage quasiment stable au deuxième trimestre en France

Il s'élève à 7,2%, selon le dernier pointage de l'Insee.

(Boursier.com) — Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté quasi stable au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,2%, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté légèrement par rapport au trimestre précédent (+20.000), à 2,2 millions de personnes.

Sur le trimestre, le taux de chômage reste inférieur de 0,2% à son niveau du deuxième trimestre 2022 et de 3,3% à son pic de mi-2015 et il demeure très proche de son plus bas niveau mesuré depuis le deuxième trimestre 1982 (7,1%), explique l'Insee.

Le chômage de longue durée quasi stable

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 2 millions souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles : elles constituent le halo autour du chômage. Ce nombre est quasi stable sur le trimestre (-7.000) et en hausse sur un an (+90.000). La part du halo dans la population des 15-64 ans atteint ainsi 4,7 %.

Parmi les chômeurs, 564.000 personnes en moyenne au deuxième trimestre 2023 déclarent être sans emploi et en rechercher un depuis au moins un an. Ce nombre baisse à peine sur le trimestre. En conséquence, le taux de chômage de longue durée est stable sur le trimestre, à 1,8% de la population active. Ce niveau est inférieur de 0,2 point à celui du deuxième trimestre 2022 et au plus bas depuis le premier trimestre 2009 (1,7%), si l'on excepte le deuxième trimestre 2020 (1,4%), lorsqu'il avait ponctuellement baissé, en "trompe-l'oeil", pendant le premier confinement...