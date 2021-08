Le taux de chômage quasi-stable et proche de son niveau pré-crise

Le taux de chômage quasi-stable et proche de son niveau pré-crise









Il s'établit à 8% de la population active, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

(Boursier.com) — Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté quasiment stable au deuxième trimestre en France (hors Mayotte). Il enregistre un recul de 0,1 point pour s'établir à 8,0% de la population active, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Après les fortes variations de l'année 2020 dans un contexte perturbé par les confinements successifs sur fond de pandémie de COVID-19, le taux de chômage n'a pas connu d'évolution significative au cours des deux premiers trimestres 2021, enchaînant une hausse puis une baisse de 0,1 point (soit des variations inférieures à la marge d'erreur de cette estimation "à plus ou moins 0,3 point près"). A ce niveau, le taux de chômage reste proche de son niveau de 8,1% à fin 2019, avant la crise sanitaire.

Au deuxième trimestre 2021, le taux de chômage est quasi stable à 8,0 %https://t.co/BZtW6CKPfk

2,286 millions de chômeurs

En se fondant sur les critères du BIT, ce qui permet les comparaisons internationales, le nombre de chômeurs s'élevait à 2,386 millions en France métropolitaine en moyenne au deuxième trimestre, soit 16.000 personnes de moins qu'au trimestre précédent.

A titre de comparaison, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) inscrits à Pôle emploi atteignait 3,75 millions à fin juin pour la France entière.

En hausse chez les plus de 50 ans

Au cours de la période avril-juin, le taux de chômage en France a reculé chez les 15-24 ans (-0,8 point) et chez les 25-49 ans (-0,2 point) mais a progressé chez les 50 ans et plus (+0,4 point).

"Par rapport à son niveau d'avant-crise (fin 2019), il est inférieur pour les jeunes (-1,4 point) mais équivalent pour les personnes d'âge intermédiaire (-0,1 point) et les seniors (+0,1 point)", souligne l'Insee.

Chômage de longue durée

Autre indicateur reflétant la stabilisation du marché du travail, le taux de chômage de longue durée - qui recouvre les chômeurs déclarant rechercher un emploi depuis au moins un an -est également quasi-stable, à 2,4% de la population active (-0,1 point). Il se maintient cependant 0,2 point au-dessus de son niveau d'avant crise.

En hausse de 0,3 point sur le trimestre, le taux d'emploi des 15-64 ans s'inscrit à 66,9% (+0,1 point par rapport à son niveau d'avant-crise), soit une proportion record depuis le début du suivi de cet indicateur par l'Insee, en 2003.