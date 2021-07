Le taux de chômage à 7,9% dans la zone euro

Le taux de chômage à 7,9% dans la zone euro









Il affiche une légère baisse, grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux de chômage de la zone euro a légèrement baissé au mois de mai, grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays. Il s'est établi à 7,9%, en baisse par rapport au taux de 8,1% enregistré en avril 2021, selon les derniers chiffres d'Eurostat, mais en hausse comparé au taux de 7,5% de mai 2020.

L'office statistique de l'Union européenne estime qu'en mai 2021, 15,278 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,792 millions dans la zone euro. Par rapport à avril 2021, le nombre de chômeurs a diminué de 382.000 dans l'UE et de 306.000 dans la zone euro. Par rapport à mai 2020, le chômage a augmenté de 949.000 dans l'UE et de 803.000 dans la zone euro.

Baisse du chômage des jeunes

En mai, 2,403 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans la zone euro, avec un taux de chômage à 17,5%. Il s'agit d'une baisse par rapport au mois précédent (18,4%). Par rapport à avril 2021, le nombre de jeunes chômeurs a diminué de 138.000 dans la zone euro. Par rapport à mai 2020, ce nombre a augmenté de 70.000 dans la zone euro.