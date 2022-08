Le Swiss Re Institute prévoit plus de 7.000 Mds$ de primes d'assurance mondiales en 2022

La France est le 5ème plus grand marché mondial assurantiel avec 4,3% de part de marché en 2021.

(Boursier.com) — Le dernier World Insurance sigma de l'Institut Swiss Re prévoit une forte croissance du marché mondial de l'assurance en 2022 et 2023, le volume total des primes devant dépasser les 7.000 milliards de dollars en termes nominaux pour la première fois, à la fin de l'année. Toutefois, la combinaison d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale et d'une inflation élevée depuis plusieurs décennies pèsera sur la croissance totale des primes, avec une hausse moyenne annuelle inférieure à la tendance de 1,2% en termes réels sur ces deux années.

La hausse des coûts des sinistres devrait prolonger le durcissement des taux, ce dernier améliorant la rentabilité des souscriptions et soutenant la croissance des primes en 2023. En outre, la hausse des taux d'intérêt contribuera également, à terme, à la rentabilité du secteur en permettant d'augmenter le rendement des investissements...

Jerome Haegeli, chef économiste du groupe Swiss Re, a commenté : Même dans un environnement économique difficile, l'assurance reste un secteur dynamique, résilient et en pleine croissance - et atteindre la barre des 7000 milliards de dollars de primes mondiales est une étape importante. Cependant, les temps sont difficiles et le secteur de l'assurance devra surveiller de près l'inflation. Plus le monde devient cher, plus les coûts des accidents et des catastrophes naturelles augmentent, ce qui rend les sinistres plus coûteux. Cependant, on constate une lueur d'espoir, les banques centrales prenant des mesures pour combattre l'inflation, les taux d'intérêt plus élevés soutiendront la rentabilité des assureurs à moyen terme.

Les principales conclusions du World Insurance sigma

L'institut Swiss Re prévoit une forte croissance de 6,1% du total des primes d'assurance mondiales en 2022 en termes nominaux, dépassant pour la première fois les 7000 milliards de dollars en volume total. Cette croissance s'inscrit dans un mouvement déjà existant en France entre 2020 et 2021 où une augmentation de 24% des primes totales en millions d'USD a pu être constatée.

Les États-Unis restent le plus grand marché de l'assurance au monde, avec des primes totales de 2,7 trillions USD en 2021. Les États-Unis ont connu une croissance de 8,1% en termes nominaux en 2021.

La Chine est le deuxième marché le plus important avec plus de 0,7 trillion USD de primes, représentant 10,1% du volume total d'assurance mondial.

La France est le 5ème plus grand marché mondial assurantiel avec 4,3% de part de marché en 2021.

Les États-Unis, la Chine et le Japon, qui représentaient ensemble près de 56% des primes mondiales, ont en revanche perdu environ 1% de part de marché entre 2020 et 2021, le terrain perdu étant repris par le Royaume-Uni et la France.

Cette évolution est soutenue par une solide croissance de l'emploi et des revenus, un durcissement des taux de primes en assurance dommages et une sensibilisation accrue aux risques de mortalité et de santé qui entraîne une augmentation de la demande de produits de type protection. A ce niveau, les volumes seront 17% plus élevés qu'au début de la crise du COVID-19, reflétant la résistance des marchés de l'assurance au cours de la pandémie.

Si l'on note une croissance du total des primes d'assurances mondiales en termes nominaux en 2022, le contexte actuel d'inflation élevée risque tout de même de peser sur la croissance des primes en termes réels et d'augmenter les coûts des sinistres pour l'assurance non-vie. Les pressions sur la rentabilité dues à l'inflation économique se feront surtout sentir dans les branches telles que l'assurance des biens et l'assurance automobile, où les pénuries d'approvisionnement entraînent des augmentations de prix supérieures à l'inflation globale en hausse. La forte inflation des salaires et des soins de santé fait grimper le coût des sinistres en assurance dommages et santé.

Toutefois, la hausse des coûts des sinistres prolongera également le durcissement des tarifs, rétablissant ainsi la rentabilité des souscriptions et soutenant la croissance des primes en 2023. Le secteur fera donc preuve de résilience face au ralentissement économique et retrouvera une croissance réelle en 2023.

Bien que la rentabilité globale de l'assurance vie se soit améliorée sur les marchés du G8 en 2021, il existe des différences entre les marchés. La rentabilité opérationnelle s'est améliorée aux États-Unis, au Canada, en Italie, France, Allemagne et Japon, mais a diminué en Australie et au Royaume-Uni. En Italie, en Allemagne et en France, l'amélioration de la rentabilité est principalement due à l'augmentation des résultats des placements.

Les assureurs vie français ont notamment bénéficié de la forte demande de produits en unités de compte. Les primes d'assurance vie devraient augmenter de 4,8% en termes nominaux en 2022, pour atteindre 3.100 milliards de dollars à la fin de l'année. Toutefois, corrigées de l'inflation, les primes d'assurance vie diminueront de 0,2% en 2022 et renoueront avec la croissance en 2023.

La croissance des primes vies en Europe occidentale a quant à elle augmenté de 10,4% en termes réels l'année dernière. La France a enregistré la plus forte croissance des primes vie (+27,3%), principalement grâce à la croissance des contrats en unités de compte et à un faible effet de base à partir de 2020.

Cette croissance s'explique par la sensibilisation accrue aux risques et la demande de produits de type protection après la pandémie. En outre, si les sinistres liés à la COVID-19 venaient à persister en 2022, leur volume diminuera probablement, ce qui contribuera à améliorer la rentabilité de l'assurance vie. Les primes hors assurance-vie devraient augmenter de 7,1% en termes nominaux en 2022, s'élevant à 4.100 milliards USD au niveau mondial à la fin de l'année. En tenant compte de l'inflation, cela représentera une croissance de 0,8%. Pour 2023, les primes devraient augmenter de 2,2% en termes réels, principalement en raison du durcissement continu des taux. La croissance devrait être plus forte en assurance des entreprises qu'en assurance des particuliers.

Rank Country Total premium in USD millions Change Market share 2021 2021 2020 1 US 2,718,699 2,515,358 8.1% 39.6% 2 China 696,128 655,865 6.1% 10.1% 3 Japan 403,592 414,475 -2.6% 5.9% 4 UK 399,142 341,950 16.7% 5.8% 5 France 296,380 238,998 24.0% 4.3% 6 Germany 275,779 260,322 5.9% 4.0% 7 South Korea 193,008 190,085 1.5% 2.8% 8 Italy 192,481 172,704 11.5% 2.8% 9 Canada 161,289 139,243 15.8% 2.4% 10 India 126,974 111,911 13.5% 1.9%

Téléchargez la publication ici