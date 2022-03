Le solaire et l'éolien ont généré plus de 10% de l'électricité mondiale l'an dernier

Mais la production des centrales électriques à charbon a augmenté de 9%, selon un rapport.

(Boursier.com) — L 'éolien et le solaire ont généré plus d'un dixième (10,3%) de l'électricité mondiale en 2021, contre 9,3% en 2020. C'est une première et cela représente aussi le double des résultats de 2015, lors de la signature de l'Accord de Paris sur le climat (4,6%). Les sources d'électricité propres et décarbonées, nucléaire inclus, ont généré 38% de l'électricité mondiale l'an dernier, soit plus que le charbon (36%), selon un rapport publié ce mercredi par le centre de réflexion Ember.

Cinquante pays ont désormais franchi le cap des 10% d'éolien et de solaire, dont sept nouveaux : la Chine, le Japon, la Mongolie, le Vietnam, l'Argentine, la Hongrie et le Salvador. Trois pays - les Pays-Bas, l'Australie et le Vietnam - ont déplacé plus de 8 % de leur demande totale d'électricité des combustibles fossiles vers l'éolien et le solaire au cours des seules deux dernières années.

Le charbon pèse toujours lourd

Après une année marquée par la crise sanitaire, la demande d'électricité a enregistré le plus fort rebond jamais observé : 1.414 TWh entre 2020 et 2021, soit environ l'équivalent des besoins de l'Inde ajoutés à la demande mondiale. La Chine a été la plus gourmande avec une envolée de 13% en 2021 par rapport à 2019.

Mais les énergies fossiles ont toujours une part importante : la production des centrales électriques à charbon a augmenté de 9% en 2021 pour atteindre 10.042 TWh, un nouveau record historique, avec 2% de plus que le précédent record établi en 2018. Il s'agit de la plus forte augmentation en pourcentage jamais enregistrée depuis au moins 1985, portant la production de charbon à 36% de la production mondiale, selon Ember.

Records en Asie

De nouveaux records ont été battus dans toute l'Asie en 2021, où la demande d'électricité a explosé, notamment en Chine (+9%), en Inde (+11%), au Kazakhstan (+6%), en Mongolie (+13%), au Pakistan (+8%). ) ), les Philippines (+8 %) et très probablement l'Indonésie (données non encore disponibles).

La production des centrales à charbon aux États-Unis, dans l'UE et au Japon a fortement rebondi par rapport à 2020, mais est restée inférieure aux niveaux de 2019. La part de la Chine dans l'énergie mondiale au charbon est passée de 50 % en 2019 à 54 % en 2021.