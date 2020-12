Le Smic augmentera de 0,99% le 1er janvier

Le Smic augmentera de 0,99% le 1er janvier









Pas de coup de pouce, mais une hausse automatique de 15 euros brut par mois.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Smic augmentera de 0,99% le 1er janvier, selon le décret adopté en conseil des ministres mercredi. Il atteindra donc 1.554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 15 euros et un montant brut horaire à 10,25 euros.

Cela correspond à la revalorisation automatique du Smic. Jean Castex avait annoncé début décembre qu'il n'y aurait "vraisemblablement pas" de coup de pouce au Smic le 1er janvier 2021 en France. Interrogé sur RMC et BFM sur un éventuel bonus à la revalorisation automatique du salaire minimum, le Premier ministre avait répondu : "Pas de coup de pouce du Smic, vraisemblablement pas."

Pas de coup de pouce, comme prévu

Le groupe d'experts économiques chargés d'orienter le gouvernement sur le SMIC préconisait dans son rapport "de ne pas donner de coup de pouce au salaire minimum le 1er janvier prochain". "Ce qui permettrait [...] un gain de pouvoir d'achat" selon les experts cités par 'Les Echos' - l'inflation étant quasi nulle.

Le Smic enregistre chaque année d'une hausse mécanique calculée selon l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (le SHBOE).