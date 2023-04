Le service de paiement européen entrera en phase de test d'ici la fin de l'année

Le service European Payments Initiative sera lancé en phase pilote auprès des premiers utilisateurs en Allemagne et en France, à la fin de l'année 2023.

(Boursier.com) — Le service de paiement européen se concrétise enfin... Alors que le projet EPI pour "European Payments Initiative", visant à créer un standard paneuropéen pour le traitement des paiements par carte, virement, prélèvement ou mobile, a longtemps été au ralenti après trois années de négociations, la solution alternative de paiement européenne se relance. Un calendrier de déploiement avec une phase de test en fin d'année pour les particuliers a été annoncé ce mardi.

"Le portefeuille numérique avec le paiement personne à personne (P2P) sera lancé en phase pilote auprès des premiers utilisateurs à la fin de l'année 2023, sur deux pays dans un premier temps : l'Allemagne et la France", a indiqué EPI dans un communiqué.

"Le lancement commercial dans ces deux pays, plus la Belgique, suivra l'année prochaine. Cette zone représente plus de la moitié des paiements de détail hors espèces dans la zone euro. Le déploiement sur d'autres pays européens est prévu ultérieurement", a-t-il poursuivi.

De nouvelles banques rejoignent le projet

"En associant leurs expertises depuis deux ans, les actionnaires actuels BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale, et Worldline ont prouvé leur détermination et leur ambition de construire la meilleur solution pour assurer la souveraineté européenne dans les paiements", s'est-il également félicité.

A partir de fin 2023, de nouvelles banques rejoindront le projet pilote européen de paiements instantanés, avec "quatre nouveaux actionnaires" : Belfius, DZ Bank, ainsi qu'ABN Amro et Rabobank qui "se joignent aujourd'hui à ING pour compléter le tour de table des grandes banques néerlandaises".

Deux nouvelles acquisitions

L'initiative européenne, qui a également indiqué avoir acquis deux sociétés de paiement (Currence iDEAL et PQI), avait initialement été pensée comme un concurrent à Visa et Mastercard. Au départ, 20 banques européennes étaient impliquées dans ce projet.

EPI, qui doit permettre "aux banques et aux acquéreurs européens d'offrir davantage de valeur aux clients et une plus grande efficacité grâce à des paiements directs et instantanés entre comptes bancaires", devait être opérationnel l'année dernière. Mais l'objectif ambitieux d'EPI de créer une alternative européenne aux systèmes dominants de paiements transfrontaliers par carte Visa et Mastercard a été compromis après le départ de la moitié de ses banques membres...