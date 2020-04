Le SCARA demande un fonds d'urgence d'1 MdE pour aider les compagnies françaises, hors Air France

Alors que l'État vient d'annoncer son soutien massif en faveur du groupe Air France pour un montant historique de 7 milliards d'euros, soit près de 45% du chiffre d'affaires annuel de la compagnie (hors KLM)

Crédit photo © Reuters

Le Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes (SCARA), syndicat professionnel qui regroupe près de la moitié des compagnies aériennes françaises, basées en Métropole et dans les territoires ultra-marins, ainsi que des sociétés d'assistance aéroportuaire et de formation, demande la mise en place d'un fonds d'urgence d'un milliard d'euros pour aider les compagnies aériennes françaises, hors Groupe Air France.

"L'État vient d'annoncer son soutien massif en faveur du groupe Air France pour un montant historique de 7 milliards d'euros, soit près de 45% du chiffre d'affaires annuel de la compagnie (hors KLM). Cette aide massive permettra à Air France non seulement de faire face à la crise COVID-19, mais aussi d'honorer ses commandes d'avions nouveaux... Elle lui permettra aussi de restructurer son réseau aérien court/moyen-courrier pour affronter la concurrence étrangère qui sera encore plus vive au sortir de la crise" explique le SCARA qui pose donc une question à l'État : Pourquoi Air France est-elle la seule compagnie française à bénéficier d'un tel soutien ?

Et de poursuivre : "Le chiffre d'affaires global des autres compagnies aériennes françaises représente environ 15% de celui d'Air France... Ces compagnies aériennes rencontrent les mêmes difficultés qu'Air France et sont tout aussi soucieuses de renouveler leurs flottes pour améliorer leur compétitivité et participer à la transition écologique".

Plan d'aide

Le SCARA demande donc qu'un fonds d'un montant d'un milliard d'euros, proportionnel à ce qu'Air France a obtenu de l'État, soit mis en place en urgence pour aider les compagnies aériennes françaises n'appartenant pas au groupe Air France à faire face à la crise actuelle et à préparer leur avenir...

Rappelons ainsi que le groupe Air France-KLM a obtenu vendredi dernier l'engagement d'une aide de 7 milliards d'euros de la France, et de 2 à 4 MdsE du côté néerlandais, en vue de faire face à la crise du coronavirus qui paralyse le transport aérien... Une prise de participation de l'Etat français et néerlandais dans le capital du groupe, évoquée récemment dans la presse, sera envisagée dans une étape suivante après l'adoption par Air France KLM d'un plan de transformation.

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a qualifié cette décision d'"historique"... Il a précisé que côté français, le soutien à Air France KLM (dont l'Etat français et néerlandais détiennent chacun environ 14% du capital) se décompose en un prêt de 4 MdsE octroyé par un syndicat de six banques, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, et par un prêt direct de 3 MdsE de l'Etat français.

"Plan de transformation" en vue

De son côté, le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a indiqué que la branche néerlandaise allait va recevoir une aide d'urgence de 2 à 4 MdsE pour l'aider à surmonter les conséquences de la pandémie.

Les détails de cette aide sont toujours en cours de discussions mais elle devrait comprendre des prêts bancaires garantis, a-t-il ajouté, cité par l'agence 'Reuters'.

Dans un communiqué, Air France KLM a précisé vendredi soir qu'il entendait en outre finaliser dans les prochains mois un plan de transformation qui impliquera notamment une revue des activités d'Air France. Ben Smith, le directeur général du groupe, a remercié l'Etat français et les banques pour leur soutien. "Ce soutien et le plan d'actions du groupe nous permettront de traverser cette crise et d'aborder l'avenir d'Air France-KLM avec ambition et détermination", a-t-il affirmé.

Pas de montée au capital par l'Etat pour l'instant

Une fois le plan de transformation finalisé, le conseil d'administration d'Air France-KLM envisagera de procéder à une opération de renforcement de ses fonds propres, pour laquelle l'Etat français va réfléchir aux conditions de sa participation, a précisé le groupe. Pour sa part, Wopke Hoekstra a déclaré qu'il pourrait y avoir une "conversation" à l'avenir entre les actionnaires d'Air France-KLM, dont les Etats français et néerlandais, au sujet d'une augmentation de capital.

Interrogé sur 'TF1', Bruno Le Maire a affirmé qu'une nationalisation d'Air France ou une montée au capital du groupe dans son ensemble n'étaient "pas à l'ordre du jour". En premier lieu, "il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable", a-t-il dit.

Ensuite, "Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réductions des émissions de CO2, de transformation de sa flotte pour être moins polluante, émettre moins de bruit et être plus respectueuse de l'environnement", a-t-il énuméré...