Le salaire, premier critère pour rejoindre une nouvelle entreprise

Un meilleur équilibre vie pro-vie perso (44%) et la situation géographique (40%) arrivent ensuite, selon une enquête.

(Boursier.com) — L 'inflation estimée à +4% en France en 2022 et le contexte d'incertitude internationale placent à nouveau le pouvoir d'achat au centre des préoccupations des Français. Sans surprise, la question salariale se place ainsi en tête des critères déterminants des salariés pour rejoindre une nouvelle entreprise. Selon l'enquête " Job Satisfaction " de Robert Half publiée lundi, 77% des sondés estiment que le salaire sera la question la plus importante. Un meilleur équilibre vie pro-vie perso (44%) et la situation géographique (40%) arrivent ensuite.

Juste après le salaire, "la localisation est un critère déterminant lorsqu'il s'agit de refuser une offre d'emploi (79%), et 47% des personnes interrogées sont prêtes à décliner une offre d'emploi en adéquation avec leurs compétences si l'entreprise ne propose pas de flexibilité dans l'organisation du travail", détaille le cabinet spécialisé dans le recrutement.

Les actions des entreprises en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion sont également importantes et 67% des personnes interrogées refuseraient un poste si l'activité de l'entreprise était contraire à leur éthique. Un chiffre qui pousse les entreprises à multiplier leurs actions en ce sens afin de rester attractives.

Recherche de nouvelles opportunités

Dans un marché du recrutement axé candidat, la tentation de se laisser porter par de nouvelles expériences s'installe. En effet, 62% des répondants déclarent être à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ou en recherche active d'emploi.

En France, un tiers des personnes interrogées déclarent avoir été contactées par des recruteurs au cours des six derniers mois. "Pour recruter de nouveaux talents dans un marché du recrutement très compétitif, les entreprises devront se montrer attractives en termes de packages salariaux, sans pour autant négliger l'évolution des attentes des salariés", écrit Robert Half.

L'enquête a été réalisée auprès de 1.000 répondants âgés de 18 à 55 ans, le 15 mars 2022. Parmi les répondants, 89% sont des salariés à temps plein, 10% salariés à temps partiel, et 1% en intérim.