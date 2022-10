Le rythme d'inflation a ralenti sur un an en septembre en France

L'Insee confirme sa première estimation sur les prix en France...

(Boursier.com) — L 'inflation en France calculée selon les normes européennes (IPCH) a atteint 6,2% sur un an en septembre, a annoncé vendredi l'Insee, confirmant sa première estimation. Par rapport à août, les prix à la consommation ont reculé de 0,5%, une baisse elle aussi conforme au chiffre préliminaire...

Selon les calculs aux normes françaises, l'inflation ressort à 5,6% sur un an en septembre, tandis que d'un mois sur l'autre, les prix à la consommation affichent un repli de 0,6% (contre -0,5% en première estimation).

En septembre 2022, les prix à la consommation se replient de 0,6 % sur un mois et augmentent de 5,6 % sur un anhttps://t.co/uVvKLmh0tX >— Insee (@InseeFr), via Twitter

Baisse des prix des services et de l'énergie

En septembre, les prix des services se sont contractés (-1,5% après +0,3% en août), "du fait du repli saisonnier plus marqué que l'année dernière des prix de certains services liés au tourisme", détaille l'Insee. Pour le troisième mois consécutif, les prix de l'énergie ont baissé(-2,6 % après -3,9% en août et -1,3% en juillet) dans le sillage de ceux des produits pétroliers (-7% après -7,6% en août et -3,6% en juillet). Les prix des produits manufacturés (+0,9% après +1,8%) et ceux de l'alimentation (+1,1% après +1,7%) ont ralenti le mois dernier.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en baisse de 0,3%, après +0,2% en août...

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,6%, après +5,9% en août. Cette baisse de l'inflation résulte du ralentissement des prix des services (+3,2% après +3,9%) et de l'énergie (+17,9% après +22,7%). Les prix des produits manufacturés augmentent à un rythme comparable à celui du mois d'août (+3,6% après +3,5%), tandis que ceux de l'alimentation accélèrent de nouveau sur un an (+9,9% après +7,9%).