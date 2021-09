Le risque d'une inflation durable n'est pas exclu, selon la BCE et l'OCDE

Plusieurs responsables de la BCE, ainsi que les responsables de l'OCDE (qui publiait mardi ses dernières prévisions économiques), admettent qu'il existe un risque que l'inflation soit plus durable que prévu.

(Boursier.com) — Si la majorité des experts considère la poussée d'inflation actuelle comme un phénomène temporaire, ils sont nombreux à reconnaître, même au sein de la BCE, qu'il existe un risque de voir la hausse des prix faire boule de neige, sur fond de flambée des prix du gaz et du pétrole notamment.

Ainsi, en ce début de semaine, plusieurs dirigeants de la BCE, ainsi que les responsables de l'OCDE (qui publiait mardi ses dernières prévisions économiques), ont appelé à la plus grande vigilance concernant l'inflation, qui est désormais supérieure à 5% aux Etats-Unis sur un an et a atteint 3% cet été dans la zone euro.

Ainsi, le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a souligné mardi l'existence de risques à la hausse et a averti que la BCE devait rester "très vigilante" face à la possibilité que des hausses de prix temporaires deviennent permanentes.

Risque d'effets de "second tour" sur l'inflation

"Certains pays en Europe indexent les pensions de retraite et les salaires du secteur public sur l'inflation", a-t-il souligné lors d'une conférence en ligne organisée par le 'Financial Times'. "Mieux vaudrait éviter cela car si l'économie est directement indexée sur l'évolution d'un choc temporaire (...) alors on risque de transformer cette hausse temporaire en quelque chose de plus permanent. Et c'est quelque chose que nous devons éviter", a-t-il ajouté.

Il a aussi jugé que la hausse des prix des matières premières et les tensions dans les chaînes d'approvisionnement induisaient un risque d'effets de "second tour" sur l'inflation.

De son côté, le gouverneur de la banque centrale grecque, Yannis Stournaras, a admis que la hausse des prix pourrait dépasser les prévisions de la BCE, sans pour autant que cela n'implique un resserrement de la politique monétaire. "Nous avons accepté qu'il existait un risque à la hausse concernant l'inflation", a-t-il dit dans un entretien à Politico.

Le PIB mondial de retour au-dessus de son niveau pré-pandémique

Quant à l'OCDE, elle s'est montrée mardi plutôt optimiste pour la croissance mondiale, attendue à 5,7% en 2021 (contre 5,8% précédemment) et à 4,5% pour 2022. Après sa contraction de 3,5% en 2020 face à la crise sanitaire, "le PIB mondial est aujourd'hui supérieur à son niveau d'avant la pandémie", s'est félicité l'OCDE, qui s'inquiète néanmoins d'une reprise "très inégale" selon les pays, en raison des décalages dans les campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans les pays avancés et ceux en voie de développement.

L'OCDE s'est toutefois inquiétée de l'inflation qui est "repartie dans le monde, ces derniers mois, poussée par l'augmentation des prix des matières premières, les tensions pesant sur l'offre et la demande des consommateurs". "Il y a de fortes probabilités pour que cette poussée d'inflation soit temporaire, mais elle pourrait durer plus longtemps que prévu ", a estimé Laurence Boone, la cheffe économiste de l'OCDE.

Une ? rapide de la demande a ? les prix de produits comme le pétrole, les métaux, l'alimentation & le coût du transport maritime. Les dérèglements causés par la pandémie dans les chaînes d'approvisionnement ont amplifié les tensions sur les coûts 👉 https://t.co/AHdWHKbYpm pic.twitter.com/hblpb1Jf7d — OCDE (@OCDE_fr), via Twitter

Risque de boucle haussière entre les prix et les salaires

Elle a pointé le risque d'une potentielle transmission de la hausse des prix à des progressions rapides et généralisées des salaires, "une spirale que nous ne souhaitons pas voir se matérialiser", a affirmé Laurence Boone.

"Le risque, c'est que, si les prix continuent d'augmenter, alors les consommateurs ajusteront leurs anticipations, ce qui les poussera à demander des hausses de salaires plus importantes. Ce mécanisme pourrait potentiellement créer une boucle entre les prix et les salaires qui s'auto-entretiendrait, déstabilisant ainsi l'économie. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que l'on constate, sauf dans quelques secteurs en tension aux Etats-Unis. Mais même dans le cas américain, il n'y a pas d'enclenchement d'une boucle prix-salaire", a précisé l'économiste.

L'#inflation augmenté États-Unis & éco. marché émergentes, éco. avancées. La hausse des prix à la consommation devrait atteindre son pic vers la fin de 2021, puis décélérer tout au long de 2022 👇 pic.twitter.com/Y9IA2bCvg5 — OCDE (@OCDE_fr), via Twitter