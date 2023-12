Le retour de la confiance des investisseurs s'est traduit par un "boom" du marché des ETF en novembre

Novembre au balcon !

(Boursier.com) — Au cours du mois de novembre, le retour de la confiance des investisseurs s'est traduit par un boom du marché des ETF avec une collecte de 18,1 MdsE sur le marché européen, soit la deuxième plus forte progression de l'année, rapporte Amundi.

La collecte en ETF UCITS actions a ainsi atteint son niveau le plus élevé de l'année à 12,4 MdsE. Au niveau mondial, les investisseurs ont également fait preuve d'optimisme en allouant 137,4 MdsE aux ETF. Ils ont en particulier alloué 97,3 MdsE aux actions et 34,1 MdsE aux obligations.

Les stratégies les plus recherchées ont été les actions américaines traditionnelles (+33,2 MdsE). Les investisseurs ont également alloué 10 MdsE aux stratégies obligataires High Yield et 3,4 MdsE aux ETF liés aux valeurs technologiques...

Etats-Unis en tête

Concernant la collecte des ETF UCITS actions, les flux ont donc été principalement dirigés vers les ETF offrant une exposition au marché américain (7,1 MdsE) et une exposition globale aux marchés des pays développés (4 MdsE). Ces deux stratégies a représenté 90% de la collecte totale en actions ce mois-ci... L'allocation vers d'autres zones géographiques est restée stable, sans convictions majeures de la part des investisseurs.

A l'instar de la tendance mondiale, les investisseurs européens ont alloué 0,5 MdsE aux stratégies permettant une exposition aux valeurs technologiques. Cela semble confirmer la préférence des investisseurs pour les valeurs de croissance. Les stratégies dites "Quality" et "Income" ont respectivement collecté 0,2 MdsE chacune...

A l'inverse, les stratégies "Value" ont décollecté à hauteur de 0,8 MdsE. Enfin, la collecte des ETF UCITS actions ESG a atteint 3,7 MdsE, dont 1,9 MdsE alloués aux actions américaines et 1,7 MdsEUR aux actions des pays développés. Les stratégies ESG représentent environ 30% du total des flux alloués aux actions...

Obligations en question

Les ETF UCITS obligataires ont collecté 6,4 MdsE ce mois-ci... L'appétit accru des investisseurs pour le risque s'est également reflété dans au sein de cette classe d'actifs. Les investisseurs ont alloué 0,9 MdsE aux obligations High Yield ainsi que 3,5 MdsE aux obligations d'entreprises Investment Grade. Parmi ce segment, les investisseurs ont privilégié les obligations d'entreprises libellées en euros (soit 3,1 MdsE).

Les ETF permettant une exposition aux obligations souveraines ont attiré 2,5 MdsE. Au sein de cette classe d'actifs, les obligations libellées en dollar américain ont été les stratégies les plus recherchées. Sur ce segment, la collecte s'est répartie sur différentes maturités : une collecte de 1,2 MdsE pour les maturités courtes et 1 MdsE pour les maturités longues et enfin une décollecte de 0,7 MdsE pour les stratégies permettant une exposition à toutes les maturités. L'appétit pour les obligations de long terme traduit le sentiment des investisseurs que les taux d'intérêt ont atteint leur sommet, toutefois les obligations à court terme n'ont pas été abandonnées par certains investisseurs...

En revanche, la décollecte de 0,5 MdsE en obligations indexées sur l'inflation indique que les investisseurs pensent que l'indice des prix à la consommation a atteint un sommet...

Enfin, les investisseurs n'ont alloué que 0,6 MdsE aux ETF UCITS obligations ESG, dont 0,4 MdsE aux obligations d'entreprises Investment Grade, soit moins de 10% du total des encours alloués aux obligations. Cela semble traduire, que ce mois-ci, l'ESG n'est pas apparu comme le critère prédominant pour les investisseurs dans leurs allocations en obligations...