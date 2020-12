Le réseau Laforêt contribue à la reforestation en France

Le réseau reconduit sa démarche écoresponsable...

(Boursier.com) — En 2019, Laforêt avait participé à la plantation de 30.000 arbres dans les Landes, près de Saint-Jean-d'Illac, à la suite des dégâts causés par la tempête Klaus de janvier 2009. En 2020, le réseau reconduit cette démarche écoresponsable avec l'opération "Plantons avec Laforêt".

"Au mois de décembre, ce sont ainsi 30.000 arbres qui regarniront la forêt de Chamagne dans les Vosges, où les épicéas sont attaqués par le scolyte, un insecte nuisible contre lequel aucun traitement n'existe à ce jour. Un acte citoyen et fédérateur, qui vise à répondre collectivement aux enjeux environnementaux toujours plus grands" a commenté Yann Jéhanno Président de Laforêt France

APRÈS LA GIRONDE, LAFORÊT REPLANTE DANS LES VOSGES...

Dans la continuité de sa précédente opération de reforestation menée l'an dernier en Gironde au coeur du massif des Landes, Laforêt s'est rapproché cette année de l'entreprise familiale bourguignonne Pépinière Naudet... Celle-ci cultive depuis 1876 une large gamme d'arbres de qualité. Proche des territoires et soucieux de l'avenir des forêts, qui jouent un rôle clé dans la régulation du climat, l'enseigne souhaite ainsi poursuivre ses efforts pour préserver la biodiversité et le patrimoine génétique national, tout en y associant ses collaborateurs et ses clients.

Avec la contribution de son réseau national, Laforêt s'engage ainsi à planter un arbre pour chaque transaction réalisée, dans une zone où ils sont menacés...

En décembre, grâce à son opération 2020 "Plantons avec Laforêt", le réseau va ainsi permettre de réintroduire 30.000 épicéas au coeur du massif vosgien, où ils sont fortement attaqués depuis 2018 par le scolyte. Les larves de cet insecte xylophage creusent des galeries dans l'écorce de l'arbre et finissent par couper la circulation de la sève, ce qui conduit au dépérissement du roi des forêts vosgiennes. À ce jour, aucune solution miracle n'existe pour lutter contre cet envahisseur. Les arbres doivent être déracinés avant d'en replanter d'autres...

LAFORÊT MILITE POUR UN NOËL ÉCORESPONSABLE

Dans la continuité de cette opération, Laforêt offrira à Noël à ses clients en agence un minisapin enraciné dans un pot aux couleurs du réseau immobilier. Ces petits épicéas viendront joliment décorer les intérieurs en fête.

Une fois Noël passé, les clients pourront choisir de les replanter dans leur jardin ou de les retourner à la Pépinière Naudet afin qu'ils rejoignent la forêt "MyLittle Sapin". Et pour respecter cette cohérence dans l'action, Laforêt éditera ses cartes de voeux sur du papier ensemencé qui pourra être replanté au printemps.