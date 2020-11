Le reconfinement va peser moins lourd qu'au printemps, selon Euler Hermes

Le nouveau tour de vis devrait amputer l'activité française de -16% (vs contre 30% lors du premier confinement).

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des mesures plus souples en France, avec des écoles ouvertes et moins de secteurs d'activité interrompus... L'impact négatif du reconfinement sur la croissance économique du quatrième trimestre devrait moins sévère que celui constaté au printemps dernier, selon les dernières projections du cabinet Euler Hermes.

La croissance française a connu un rebond majeur au 3ème trimestre 2020 (+18,2%), mais cette embellie devrait être brève. Le nouveau tour de vis devrait amputer l'activité française de -16% (vs -30% lors du premier confinement).

Chute de 10% sur 2020

Euler Hermes estime qu'avec un confinement prolongé jusque mi-décembre, suivi d'une levée partielle de cette mesure pour l'application d'un couvre-feu pendant les fêtes de fin d'année, le PIB français se contractera de -7,1% au quatrième trimestre, par rapport aux trois mois précédents. La croissance française s'établirait ainsi à -10% sur l'ensemble de l'année 2020.

En 2021, Euler Hermes estime que les mesures sanitaires resteront strictes en janvier et février, avant un éventuel assouplissement en mars. L'activité économique française devrait donc rebondir modérément, avec une croissance attendue à +3,4% au premier trimestre, par rapport au '7me trimestre 2020.

Espoir du vaccin

"Cette reprise deviendra plus solide au 2ème semestre 2021, sous l'impulsion du stimulus fiscal de 100 milliards d'euros appliqué par l'Etat et la perspective d'une campagne de vaccination qui soutiendra le rétablissement de la confiance dans l'économie en plus de réduire les perturbations de l'activité. In fine, la croissance économique française devrait atteindre +6,2% en 2021.

"Ce rebond ne sera pas suffisant pour revenir aux niveaux d'avant-crise. Cela ne sera d'ailleurs pas possible avant le 1er trimestre", prédisent les auteurs de cette étude. "La seconde vague de l'épidémie laissera des traces sur l'économie française, et les pertes sont déjà lourdes pour de nombreux secteurs (tourisme, hôtellerie-restauration, loisirs, transports, commerce de détail)", analysent-ils.

Dette publique

Le gouvernement français a instauré de nombreux plans de soutien étatique, et de nouvelles mesures pourraient arriver courant 2021, pour soulager l'économie. Ainsi, Euler Hermes estime que la dette publique française se creusera à 117,5% du PIB en 2020, et à 120% du PIB en 2021 (contre 98% du PIB en 2019).