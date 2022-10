Le Qatar pourrait investir 2,5 milliards de dollars en Egypte

Au programme, une prise de participation dans le premier opérateur télécoms mobile du pays...

(Boursier.com) — Le Qatar est en pourparlers avancés pour acheter 2,5 milliards de dollars de participations détenues par l'État dans le plus opérateur mobile d'Égypte et dans d'autres entreprises. Dans le cadre de ce pacte, qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, le fonds Qatar Investment Authority pourrait acquérir 20% de Vodafone Egypt auprès de Telecom Egypt, selon des sources de l'agence de presse Bloomberg.

Le QIA est le fonds souverain du Qatar, qui supervise environ 445 milliards de dollars d'actifs. Cet accord donnerait un coup de pouce à l'économie égyptienne, qui est confrontée à une flambée des prix des aliments et du carburant depuis l'invasion russe en Ukraine. Le pays a aussi subi un exode d'investisseurs étrangers, qui ont délaissé la dette locale. Les États arabes du Golfe ont déjà promis plus de 20 dollars milliards de dépôts et d'investissements. Le Caire devrait aussi toucher une enveloppe du Fonds monétaire après avoir été très secoué par la pandémie de coronavirus, qui a bloqué le tourisme et le transport aérien.

Les relations se réchauffent

L'entreprise publique Telecom Egypt a démarré ses activités en 1854 avec la première ligne télégraphique reliant Le Caire et Alexandrie. Elle a acquis sa participation de 45% dans Vodafone Egypt pour obtenir une position stratégique sur le marché des télécommunications mobiles avant de créer son propre fournisseur, WE, en 2017.

Le groupe britannique Vodafone détient 54,9% du capital de Vodafone Egypt, et malgré un accord de cession d'une participation majoritaire dans la société à sa filiale Vodacom Group pour 2,7 milliards de dollars l'année dernière, cette transaction n'a pas été conclue.

Le soutien du Qatar aux Frères musulmans (après les élections de 2011 en Egypte et le soulèvement qui a renversé Hosni Moubarak) a tendu ses relations avec le gouvernement en place, et l'accord d'investissement en cours est un signe que les liens se rétablissent. Le président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi s'est rendu à Doha le mois dernier et un accord de coopération portuaire a été signé. Plus tôt cette année, le Qatar a déposé 3 milliards de dollars à la banque centrale égyptienne pour aider la nation arabe la plus peuplée à faire face à la flambée des prix des aliments.