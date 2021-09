Le projet de taxe mondiale sur les entreprise inquiète les dirigeants français

Ils sont 77% à citer cet impôt comme un fort sujet de préoccupation pour leurs objectifs de croissance.

(Boursier.com) — "Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les dirigeants mondiaux se projettent avec optimisme dans la croissance des trois prochaines années", selon une enquête de KPMG publiée mardi. L'étude montre que 87% des dirigeants internationaux (et 91% en France) ont davantage confiance dans les perspectives de croissance de leur entreprise que dans celles de l'économie mondiale (55% des dirigeants français contre 60% dans le monde).

Pour trois dirigeants sur quatre, la pression de la pandémie sur les finances publiques rend urgente la coopération multilatérale sur le système fiscal mondial. Ils sont 77% à citer "l'instauration d'un impôt minimum mondial issu de l'accord historique conclu par 134 pays le 1er juillet 2021 comme un fort sujet de préoccupation pour leurs objectifs de croissance".

Taxer les bénéfices

Cet accord permet aussi à chaque pays de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par les entreprises affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont la rentabilité est supérieure à 10%. Les services financiers réglementés sont exclus de l'accord, qui devrait permettre de générer annuellement 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à travers le monde. La France s'attend à tirer entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles supplémentaires, a indiqué Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances.

Les patrons anticipent également la mise en place de nouvelles mesures fiscales pouvant entraver leurs stratégies de croissance et d'investissement à long terme. Par ailleurs, 75% des dirigeants français (69% à l'international) témoignent d'une pression accrue pour rendre publique la charge fiscale de leur entreprise au titre de leurs engagements ESG.

Ils sont 80% en France (et 74% des dirigeants mondiaux) à établir un lien étroit entre une gouvernance fiscale conforme aux valeurs de leur entreprise et leur capacité à susciter la confiance.