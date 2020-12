Le programme COVAX double ses commandes de vaccins anti-covid

Ce programme, codirigé par l'alliance du vaccin GAVI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait monter la jauge à 2 milliards de doses.

(Boursier.com) — Le programme COVAX d'accès mondial à un vaccin contre le coronavirus a annoncé vendredi disposer d'accords lui permettant de pratiquement doubler ses approvisionnements à près de deux milliards de doses qui devraient commencer à être livrées début 2021.

Ce programme, codirigé par l'alliance du vaccin GAVI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), prévoit de distribuer 1,3 milliard de doses de vaccins à 92 pays pauvres ou à revenus intermédiaires.

190 pays inscrits

Les 190 pays inscrits au programme COVAX auront "accès aux doses au premier semestre 2021, les premières livraisons devant commencer au premier trimestre 2021 - sous réserve des autorisations réglementaires et de l'état de préparation des pays à leur livraison", écrit dans un communiqué l'initiative COVAX.

Dans le cadre de ces annonces, le programme a conclu un accord avec AstraZeneca pour 170 millions de doses et un accord de principe avec Johnson & Johnson pour 500 millions de doses.

Accord aves les grands laboratoires

Richard Hatchett, directeur général de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), membre du programme COVAX, a déclaré que l'alliance était également en discussions avec le consortium Pfizer et BioNtech, dont le vaccin contre le COVID-19 a été homologué en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. COVAX négocie également avec le laboratoire américain Moderna dont le candidat vaccin devrait être approuvé sous peu.