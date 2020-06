Le prochain sommet européen sur la relance aura lieu les 17 et 18 juillet à Bruxelles

Il s'agira de leur première réunion "physique" après des mois de rencontres en visioconférence en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

(Boursier.com) — Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Union européenne se retrouveront les 17 et 18 juillet à Bruxelles pour un sommet consacré au plan de relance économique et au prochain budget du bloc, a annoncé mardi un porte-parole de l'UE, Barend Leyts.

Position de départ

Les dirigeants des 27 ont déjà discuté des propositions de la Commission européenne vendredi dernier, lors d'un sommet en visioconférence...

Ils se sont alors contentés d'exposer ou de rappeler leur position de départ au sujet du prochain cadre financier pluriannuel - le "budget" de l'UE - pour la période 2021-2027, d'un montant d'environ 1.100 milliards d'euros, et surtout du fonds de relance économique de 750 milliards après la crise du coronavirus...