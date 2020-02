Le procès Fillon reporté à mercredi

Le mouvement des avocats contre la réforme de leur système de retraite bouscule le calendrier initial...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le procès de l'ancien Premier ministre français François Fillon dans une affaire d'emplois fictifs présumés au bénéfice de son épouse Penelope a été reporté de lundi à mercredi. L'audience est décalée au mercredi 26 février à 13h30 et le planning du procès, initialement prévu jusqu'au 11 mars, sera modifié en conséquence, a annoncé la présidente du tribunal correctionnel de Paris, Nathalie Gavarino.

Ce report intervient en réponse à une demande en ce sens des avocats de la défense en lien avec le mouvement des avocats contre la réforme de leur système de retraite. Il s'agit de "témoigner de notre sympathie à l'égard de nos confrères en grève", a déclaré l'avocat de François Fillon, Me Antonin Levy, approuvé par ses confrères.

Manifestation des avocats

Une manifestation d'une centaine avocats a perturbé lundi matin les travaux du palais de justice de Paris, avant d'être dispersée par la police.

Arrivés une vingtaine de minutes avant le début de l'audience, François et Penelope Fillon ont pris place côte à côte, bientôt rejoints par l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulaud. A la demande de la présidente, les trois prévenus se sont levés et ont décliné leur identité et leur date de naissance. Penelope Fillon, née au Pays de Galles, a refusé de bénéficier d'un interprète.