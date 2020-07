Le prix du timbre va encore augmenter au 1er janvier 2021

Le 1er janvier prochain, tous les timbres coûteront plus d'un euro. Le vert passera à 1,08 euro, tandis que le rouge à 1,28 euro...

Crédit photo © Regis Duvignau

(Boursier.com) — Alors qu'une hausse de 4,7% a déjà eu lieu au début de l'année, La Poste a indiqué qu'elle procédera de nouveau à des ajustements tarifaires pour les timbres au 1er janvier 2021. Les tarifs du courrier augmenteront ainsi du même pourcentage en moyenne l'an prochain. Ils seront tous à plus d'un euro...

Dans le détail, le prix de la Lettre verte, actuellement de 0,97 euro, s'élèvera à 1,08 euro (+11,3%), tandis que le timbre prioritaire passera de 1,16 euro à 1,28 euro (+10,3%). "Ainsi l'avantage tarifaire entre la Lettre verte, économique et écologique, et la Lettre prioritaire est renforcé et est porté à 20 centimes, contre 19 centimes actuellement", a indiqué La Poste dans un communiqué.

Validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), cette évolution des tarifs "permet d'assurer la pérennité du service universel avec une qualité élevée dans un contexte d'accélération de la baisse des volumes du courrier, et de continuer à moderniser les offres pour répondre aux usages et aux besoins de ses clients", justifie le groupe public...

Une ristourne de 3% pour ceux qui achètent en ligne

Pour "simplifier la vie de ses clients", La Poste rappelle également qu'elle propose son service de vente en ligne de timbres à imprimer chez soi. Les clients pourront alors bénéficier, sur cette gamme, d'une remise de 3% par rapport au tarif public classique, pour les timbres rouges comme pour les timbres verts.

Pour l'"Ecopli", l'affranchissement le moins cher proposé par La Poste pour un envoi effectué en quatre jours, avec un timbre gris, il augmentera de 95 centimes à 1,06 euro (+11,6%). Par ailleurs, l'autocollant de "suivi" qui permet de disposer d'informations sur l'acheminement et la distribution des envois, prioritaires ou pas, passera de 45 à 48 centimes.

En 2020, les ménages ont dépensé 39 euros en produits postaux

Les tarifs des colis postaux classiques envoyés en France (Colissimo) augmenteront de 1,6% au 1er janvier, mais le paquet de moins de 250 grammes restera au même prix, soit 4,95 euros. "Ce tarif est stable depuis 2018, pour rendre accessible l'envoi de petits objets", précise La Poste. Par ailleurs, pour les entreprises, les tarifs du courrier industriel de gestion grimperont de 3,9% et ceux du marketing direct de 0,7%.

Cette année, les ménages français devraient dépenser en moyenne environ 39 euros en produits postaux. Selon le groupe public, "compte tenu de la hausse des tarifs et de la baisse de la consommation de courrier et de colis", la dépense moyenne des ménages en produits postaux devrait se limiter à 37 euros en 2021...