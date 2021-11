Le Prix du Stratège 2020 attribué à Stéphane Bancel, Directeur général de Moderna

Ce prix récompense la stratégie industrielle et financière jugée la plus pertinente de l'année écoulée...

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, remettra ce lundi le Prix du Stratège 2020 à Stéphane Bancel, Directeur général de Moderna Inc. Créé en 1989 par Ambroise Roux, Président-fondateur de l'AFEP, et Marie-Hélène Sergent, Présidente et fondatrice de Shan, le Prix du Stratège récompense la stratégie industrielle et financière jugée la plus pertinente de l'année écoulée.

Ces deux dernières années ayant été marquées par l'épidémie du coronavirus, nous avons voulu centrer le prix sur le secteur de la santé et de mettre en lumière les chefs d'entreprise ayant le plus performé pendant cette période.

Le Prix du Stratège vient couronner cette année la réussite de la stratégie menée par Stéphane Bancel, Directeur général de Moderna Inc. Ingénieur diplômé de Centrale Supélec, Université Paris-Saclay en 1995 et diplômé de l'université du Minnesota avec un Master en génie-biochimique, il est aussi titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

Il occupe le poste de directeur général de Moderna depuis octobre 2011 et est membre du conseil d'administration de Moderna depuis mars 2011...

Parcours sans faute

Avant de rejoindre la société, Stéphane Bancel a occupé pendant cinq ans le poste de directeur général de la société française de diagnostic bioMérieux SA. De juillet 2000 à mars 2006, il a occupé différents postes chez Eli Lilly and Company, notamment en tant que directeur général, Belgique et directeur executif, stratégie de fabrication mondiale et chaîne d'approvisionnement. Avant Lilly, Stéphane Bancel a occupé le poste de directeur des ventes et du marketing pour l'Asie-Pacifique chez bioMérieux.

Moderna Inc est spécialisée dans plusieurs secteurs médicaux, comme les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies génétiques rares, les maladies auto-immunes, et aussi les maladies cardiovasculaires. Le groupe a noué des partenariats avec des grandes institutions comme AstraZeneca, Merck ou encore la DARPA du département de la défense américaine. Moderna Inc s'intéresse uniquement aux travaux concernant l'ARNm ou ARN messager.

Un coup d'avance

Dès novembre 2020, Moderna Inc a annoncé avoir trouvé le vaccin à ARNm efficace à 94,5% contre la Covid-19. Ce résultat est issu d'un test en phase 3 sur 30.000 personnes. Moderna Inc et Stéphane Bancel travaillent à l'élaboration de vaccins à ARNm qui pourront contrer la contraction des variants identifiés initialement au Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud et Indien du coronavirus.

Méthodologie : La sélection du lauréat a respecté plusieurs étapes. Trois nominés ont été soumis par la rédaction des Echos au vote des lecteurs. Un jury composé de personnalités de la communauté industrielle et financière française a ensuite désigné le lauréat parmi les trois nominés retenus par les lecteurs des Echos.