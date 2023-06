Le prix du blé s'envole avec la remontée des tensions en Ukraine

Kiev accuse Moscou d'avoir détruit un barrage provoquant l'inondation des rives du Dniepr dans la région de Kherson.

(Boursier.com) — Les cours du blé s'envolent ce mardi alors que les combats entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient, avec la destruction du barrage géant de Nova Kakhovka, provoquant l'inondation des rives du Dniepr dans la région de Kherson dans le but, selon Kiev, d'empêcher les soldats ukrainiens de traverser le fleuve pour mener leur contre-offensive.

La destruction du barrage, contrôlé par les forces russes, et l'inondation du delta du Dniepr qui en a immédiatement résulté, représentent l'une des plus grandes catastrophes humaines et environnementales depuis le début de la guerre.

Impact désastreux

Concernant l'agriculture, "l'impact à court terme est l'endommagement des silos à grains et d'autres équipements situés sur les rives basses de la rivière", à déclaré à l'agence de presse Bloomberg Sergey Feofilov, chef d'UkrAgroConsult. "Quels silos sont touchés exactement, les céréales sont-ils dans les silos, et quelle quantité de céréales pourrait être en train de pourrir... cela n'est pas clair immédiatement pour le moment. L'impact à long terme pourrait être beaucoup plus dramatique".

Les contrats à terme sur le blé de Chicago étaient en hausse de 3,1% mardi, prolongeant leur ascension après avoir touché un creux de 30 mois. De son côté, les prix du maïs gagnent 1,4%.

Blowing up the Kakhovskaya Hydroelectric Power Plant will have devastating consequences, including a decade-long water shortage in Crimea, irreparable damage to hundreds of thousands of lives, and the risk of drowning for thousands. pic.twitter.com/aNluqHkPM9

— Mustafa Nayyem (@mefimus), via Twitter

Plus de 80 colonies et la ville de Kherson se trouvent dans la zone inondable, "ce qui pourrait entraîner des centaines de milliers de victimes ", a déclaré le vice-ministre ukrainien en charge des Infrastructures Mustafa Nayyem sur Twitter. La centrale hydroélectrique construite en 1956 fournit de l'électricité à plus de 3 millions de personnes et est un "un élément crucial de l'infrastructure énergétique du pays", a-t-il déclaré.