Le prix des box internet et des forfaits mobiles à un haut niveau

Les offres commercialement agressives se font de plus en plus rares...

(Boursier.com) — Le prix des box internet et forfaits mobiles se maintient à un haut niveau en France, selon le dernier baromètre du comparateur Ariase. En octobre, le coût d'une box fibre d'entrée de gamme est en moyenne de 26,97euros par mois en France, soit une très légère progression par rapport à nos relevés de l'année dernière (26,89 euros en octobre 2021 soit +0,3% sur la même période). Les tarifs de tous les fournisseurs d'accès restent globalement stables à l'exception notable de Bouygues Telecom qui proposait en octobre 2021 la "Bbox fit" à 9,99 euros/mois pendant un an contre 15,99 euros/mois actuellement.

"Le mois d'octobre est habituellement une période charnière entre les promotions de la rentrée scolaire et celles de Noël. En 2021 les opérateurs avaient joué les prolongations sur les offres de rentrée, mais cette année il n'en est rien. Les offres commercialement agressives se font de plus en plus rares", estime Ariase dans un communiqué.

18,50 euros pour un forfait mobile

Le prix moyen du forfait mobile s'établit à 18,50 euros/mois (-0,4% par rapport à 2021) au mois d'octobre. "Derrière cette quasi stabilité se cache à nouveau un resserrement de l'écart de prix provoqué par la baisse du tarif moyen des opérateurs réputés "cher" et une augmentation significative de celui des marques "'low cost'".

En un an, le prix moyen du forfait mobile de notre baromètre s'est fortement réduit chez Orange et SFR et a progressé de 7 à 22% chez les autres opérateurs. Ainsi, entre octobre 2021 et octobre 2022, l'écart entre le prix le plus faible et le prix le plus élevé d'un forfait de notre baromètre s'est ainsi contracté de 5EUR passant d'une différence de prix de 14,55 euros à seulement 9,55 euros.