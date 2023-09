Au plus haut depuis 10 ans...

(Boursier.com) — Le prix des appartements continue de grimper à Dubaï et a atteint un plus haut de dix ans au mois d'août, ce qui en fait un des marchés les plus tendus au monde. Ce boom immobilier, jusqu'à présent largement alimenté par les grandes maisons familiales, est désormais dopé par les appartements. Leur prix a augmenté en moyenne de 20% entre janvier et août, marquant la meilleure performance depuis novembre 2014, selon le groupe de conseil immobilier CBRE.

Le rebond de l'immobilier à Dubaï intervient après sept années de récession, et est alimenté par un afflux de nouveaux arrivants (qu'il s'agisse de crypto-millionnaires et de banquiers qui quittent l'Asie ou de riches Russes cherchant à protéger leurs actifs). Le gouvernement a également introduit une série de réformes, un assouplissement des lois sur les visas et de nouveaux visas pour les demandeurs d'emploi et les indépendants.

L'offre se réduit

Les prix des maisons familiales s'étaient envolés avec la pandémie mais pour les appartements, la reprise a été jusqu'ici plus lente avec des prix moyens inférieurs de 9,6% à leur pic de 2014, selon CBRE.

"À mesure que l'offre se réduit, la demande d'appartements grimpe car ces biens ont tendance à être moins chers en général", analyse Taimur Khan, responsable de la recherche chez CBRE, cité par l'agence de presse Bloomberg. "Par ailleurs, les rendements locatifs à Dubaï sont considérablement supérieurs à ceux que les investisseurs peuvent espérer à Londres, New York ou Hong Kong".

Le rendement à Dubaï - où est la monnaie est indexée sur le dollar américain et où les revenus locatifs ne sont pas imposés - s'élève à 7,34%, selon CBRE. En comparaison, le rendement moyen à Londres est de 4,18%, et dans le centre de la capitale britannique, il est encore plus bas, à 3,6%. Le loyer annuel moyen des appartements à Dubaï est de 106.674 dirhams (29.000 dollars) et 322.573 dirhams pour les villas, selon CBRE.