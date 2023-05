Le prix d'acquisition des PME européennes poursuit son repli (Argos Index mid-market)

A 9,7x l'EBITDA

(Boursier.com) — Argos Wityu, fonds d'investissement européen indépendant et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, viennent de publier l'Argos Index mid-market du 1er trimestre 2023. Cet indice mesure depuis 2006 l'évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l'objet d'une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.

Au 1er trimestre 2023, l'Argos Index est ainsi en baisse limitée de 2%, à 9,7x l'EBITDA. Il atteint malgré tout son plus bas niveau depuis le 1er semestre 2020.

Comme généralement observé en période de crise, le marché est davantage polarisé

L'écart entre les multiples du 'upper mid-market' et du 'lower mid-market' reste à un niveau record de 5x l'EBITDA, tandis que la part des multiples inférieurs à 7x l'EBITDA et supérieurs à 15x l'EBITDA est en augmentation, représentant 38% des transactions. Les prix payés, tant par les fonds que par les acquéreurs stratégiques sont en légère baisse.

Les multiples payés par les fonds ressortent ainsi en baisse limitée de 1%, à 10,4X l'EBITDA, tandis que l'activité est en recul de 9% en volume et de 23% en valeur...

La part des opérations supérieure 15x l'EBITDA représente 20% des opérations analysées, en hausse par rapport aux trimestres de 2022, tandis que la part des opérations inférieure 7x l'EBITDA pèse 18% de l'échantillon, en phase avec le niveau observé au 4ème trimestre 2022

L'activité M&A mid-market sur le trimestre

En valeur, l'activité M&A mid-market poursuit son recul, avec une baisse de 9%, et atteint son niveau le plus bas depuis le 2ème trimestre 2020, au pic de la crise du Covid-19. Ce repli est en phase avec celui du marché M&A européen de 63% sur un an, au 1er trimestre 2023. Il confirme le retournement du cycle du marché M&A.

En nombre de transactions, l'activité est en baisse de 13%, entrainée par le recul de 15% du upper mid-market. L'activité est surtout tirée par les acquéreurs stratégiques... La part des fonds d'investissement reste, comme au trimestre précédent, inférieure à 15%, contre 20% en 2021.

"Au 1er trimestre 2023, les prix d'acquisition des PME de la zone euro et l'activité en valeur des fusions-acquisitions sur ce segment se rapprochent de leur niveau de 2020, année de l'onde de choc de la crise liée au Covid-19. Cette mesure se situe dans un contexte macro-économique qui continue à se dégrader, caractérisé par une intensification des tensions géopolitiques, une remontée des taux d'intérêt face à une inflation persistante, un ralentissement de la croissance économique et une volatilité des marchés actions" a déclaré Louis Godron, Président d'Argos Wityu.