Le 'private equity' bat des records avec une demande accrue des investisseurs

L'étude menée par Dechert LLP et Mergermarket révèle que le montant des transactions a atteint un record de 1.170 milliards de dollars entre janvier et septembre 2021, dépassant ainsi largement les résultats enregistrés sur un an depuis 2015.

(Boursier.com) — Le cabinet d'avocats international Dechert LLP publie son rapport annuel Global Private Equity Outlook en partenariat avec Mergermarket, spécialiste des analyses et indicateurs économiques du marché de la fusion acquisition.

Le rapport, qui examine la manière dont les sociétés de private equity poursuivent leurs efforts pour sortir de la pandémie, révèle que l'activité de ce secteur ne montre aucun signe d'essoufflement et devrait largement dépasser les précédents résultats.

Entre janvier et septembre 2021, une valeur de 1.170 Milliards de dollars a été enregistrée pour ces opérations, dépassant ainsi largement les résultats annuels enregistrés depuis 2015. Cela signifie que la somme des transactions annuelles en private equity devrait plus que doubler chaque année jusqu'en 2022, avec un afflux continu de capitaux.

Les fonds de private equity et de capital-risque atteignaient un montant record de capital non-alloué de près de 2 Milliards de dollars en 2020.

Ces résultats s'appuient sur une enquête mondiale menée par Mergermarket pour le compte de Dechert, auprès de 100 dirigeants de sociétés de private equity basées en Amérique du Nord (45%), dans la région EMEA (35%) et en Asie-Pacifique (20%) au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021.

Des obstacles potentiels à l'horizon

Le rapport souligne également que le secteur du private equity doit rester vigilant. En 2007, un record de transactions avait été atteint (821 Milliards de dollars), juste avant que la crise financière ne mette un coup d'arrêt au secteur.Les obstacles potentiels identifiés, tels que la propagation du variant Delta de la Covid-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par la Covid-19, les pénuries de main-d'oeuvre et les tendances inflationnistes persistantes, pourraient perturber la croissance de ce secteur.

Malgré ces inquiétudes, 41% des sondés nord-américains s'attendent à ce que les buyouts soient favorables ces 12 prochains mois.

La RSE reste essentielle

Le rapport met en évidence un intérêt croissant pour les enjeux de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 29% des sondés désignent le changement climatique comme l'enjeu de RSE le plus important à prendre en compte lorsqu'ils envisagent d'investir, le deuxième enjeu étant le développement durable (14%). Ce résultat est compréhensible en amont de la COP26 et peut être considéré comme le résultat du rattrapage du marché américain par rapport à l'Europe en matière d'engagements RSE.

Cette évolution se reflète dans le fait que 60% des sondés nord-américains et 49% de la région EMEA s'attendent à une augmentation significative de l'examen par les donneurs d'ordres et des rapports RSE pour les trois prochaines années. Ils ne sont que 20% dans la région APAC.

"L'importance grandissante des éléments extra-financiers dans les décisions d'investissement et l'avalanche de textes au niveau européen en matière d'ESG obligent les gestionnaires d'actifs à se réinventer. Ils doivent également adopter des démarches plus responsables à tous les niveaux de la chaine de création de valeur, afin d'éviter le greenwashing, ce qui est notamment le but poursuivi" souligne Cyril Fiat, associé national structuration de fonds du bureau de Dechert Paris.

Des divergences apparaissent...

Le rapport reconnaît qu'une disparité apparaît au sein du secteur entre les grands acteurs bien établis, y compris les gestionnaires d'actifs multi-stratégies, et les acteurs plus petits, mono-stratégies ou moins bien établis, rendant ainsi de plus en plus difficile l'établissement de nouveaux entrants sur le marché...

Le volume des transactions est également à l'origine d'un renouveau des club deals aux États-Unis, berceau des deals majeurs. 53% des GPs (General Partners) nord-américains anticipant une augmentation croissante des club deals à la suite de la pandémie, contre 37% dans la région EMEA et 30% dans la zone Asie-Pacifique.Il est intéressant de noter que près de la moitié (45%) des sondés déclarent avoir augmenté leur utilisation du financement par crédit privé dans les buyouts au cours des trois dernières années, ce qui représente un bond notable par rapport au précédent rapport annuel mondial de Dechert sur le private equity, où seulement 35% déclaraient y avoir recours...

Les fonds de continuation en hausse

Le rapport relève un accroissement des ventes d'actifs par les GPs à des "fonds de continuation", qu'ils dirigent, permettant aux investisseurs de conserver leur position sur certains actifs.

Ce phénomène est particulièrement marqué dans la région EMEA, où plus de la moitié (54%) des sondés ont déclaré s'attendre à ce que l'un des effets de la pandémie soit la vente de sociétés de portefeuille prospères à des fonds de continuation, ce qui se produit généralement par le biais d'une transaction secondaire dirigée par les GPs.