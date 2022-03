Le président ukrainien demande aux entreprises françaises de quitter la Russie

Volodymyr Zelensky s'est exprimé mercredi devant l'Assemblée nationale et le Sénat

(Boursier.com) — Le président ukrainien s'est exprimé mercredi après-midi pendant une vingtaine de minutes devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Volodimir Zelensky a exhorté la France à défendre les valeurs de sa devise en Ukraine et a demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie.

"Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie libre et diverse", a dit le président ukrainien, via une traductrice, devant les deux chambres du Parlement français, auxquelles il a demandé d'observer quelques instants de silence en hommage aux victimes ukrainiennes de la guerre.

Volodimir Zelensky a cité Auchan, Leroy-Merlin et Renault. Il a jugé que les entreprises françaises encore présentes en Russie devaient cesser d'être les "sponsors de la machine de guerre la Russie". "Ils doivent cesser de financer les meurtres d'enfants, les viols de femmes", a ajouté le président.

35 groupes du CAC 40

Quelque 700 entreprises françaises, dont 35 groupes du CAC 40, opèrent en Russie. Peu avant cette intervention, Renault indiquait qu'il envisageait de suspendre à nouveau la production de son usine de Moscou à cause de problèmes de logistique, deux jours seulement après que l'activité du site a repris sur fond de guerre en Ukraine. La production de l'usine moscovite devrait s'arrêter mercredi soir. Renault détient environ 30% du marché automobile russe et emploie environ 40.000 personnes dans le pays. Le constructeur automobile produit la voiture Lada via Avtovaz. La Russie est le deuxième marché du constructeur en matière de volumes de ventes.

Dans le secteur de la distribution, la galaxie Mulliez est exposée en Russie depuis les années 2000, avec une présence forte d'Auchan, de Leroy-Merlin et de Decathlon, qui ne sont pas cotés en Bourse. La Russie est le troisième pays d'Auchan avec 235 magasins et 40.000 collaborateurs. Leroy Merlin de son côté y réalise 18% de son chiffre d'affaires. Le groupe Mulliez n'a pas reçu de demande du gouvernement français pour quitter le pays.

Danone reste

L'industrie agroalimentaire française est aussi très implantée en Russie, notamment Bonduelle ou Danone. L'entreprise a confirmé mercredi sa position consistant à poursuivre la production en Russie de produits laitiers et de nutrition infantile. Le groupe français, qui a interrompu ses investissements dans ce pays, dit suivre de près la situation en Russie et qu'il continuera à s'y adapter.

La banque Société Générale se maintient également sur place, avec sa filiale Rosbank et ses 12.000 salariés.

TotalEnergies prend ses distances

TotalEnergies a annoncé mardi qu'il mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici la fin de l'année et qu'il engageait la suspension progressive de ses activités en Russie (mais pas dans le gaz) en veillant à la sécurité de son personnel sur place.

Le secteur du luxe et de la mode a également pris ses distances avec la Russie, en limitant sa présence sur place. Hermès a été le premier en France à décider la fermeture "temporaire" de ses trois boutiques en Russie, suivi par les autres grands géants du luxe, Chanel, LVMH et Kering.