Le pouvoir d'achat reste en tête des préoccupations des Français

La crise ukrainienne est donc loin d'éclipser les préoccupations économiques des Français - si elle ne les attise pas, selon une étude.

(Boursier.com) — Les préoccupations des Français restent les mêmes, à un peu moins de 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle : 84% d'entre eux s'inquiètent de l'économie française et 82% de leur propre pouvoir d'achat, selon l'Observatoire Cetelem. La guerre en Ukraine domine tout de même les inquiétudes, à 93%, devant l'urgence climatique (86%).

"La crise ukrainienne est donc loin d'éclipser les préoccupations économiques des Français - si elle ne les attise pas. Quant à la crise sanitaire, longtemps objet de préoccupation majeur, elle semble aujourd'hui davantage à l'arrière-plan des inquiétudes des Français (66%, derrière les inégalités sociales ou encore la cause animale)", peut-on lire dans un communiqué.

Inflation en question

La baisse du pouvoir d'achat ressentie est largement attribuée à une hausse des prix : ceux de l'essence et de l'énergie en général (88%), ainsi que ceux des produits du quotidien (88% également). On la met nettement plus rarement sur le compte d'un changement de situation personnelle comme une baisse de revenus (28%), un événement personnel tel qu'un divorce (6%), ou encore un achat immobilier (4%).

Face à ce constat d'une perte de pouvoir d'achat, la grande majorité des électeurs potentiels (83%) indique accorder une place importante à la question du pouvoir d'achat dans son vote à l'élection présidentielle à venir, en particulier chez les tranches d'âge intermédiaires (25-50 ans) ainsi que les classes moyennes et modestes.

Des revenus plus ou moins suffisants

Toujours d'après cette enquête, 60% des sondés indiquent que leurs revenus leur permettent de vivre "comme ils le souhaitent", avec sans surprise des disparités très fortes liées au niveau de revenu, à 89% chez les foyers les plus aisés, contre 38% chez les plus modestes.

En moyenne, les dépenses contraintes représentent selon les Français 72% de leur budget, les 28% restants étant utilisés à des fins de loisir... "Les dépenses 'loisirs' varient selon les classes socio-économiques des Français : 32% pour les plus aisés, contre 26% pour les classes moyennes et 27% pour les plus modestes. Quoiqu'il en soit, la part de dépenses 'contraintes' paraît inévitablement trop lourde aux Français. Seuls 16% la jugent adaptée quand 84% la trouvent trop importante, dont 45% 'beaucoup trop importante'", écrivent les auteurs de l'étude.

Face à la hausse des factures de carburant, de gaz ou d'électricité, 70% d'entre eux cherchent à réduire leurs dépenses énergétiques. La plupart des Français (77%) souhaitent épargner, un objectif jugé "important". Plus les Français sont aisés, plus ils attachent d'importance à leur épargne mais seule une minorité est parvenue à épargner comme elle le souhaitait au cours des 5 dernières années : 37%. Il n'y a guère que chez les plus aisés qu'une majorité se satisfait de sa capacité d'épargne (59%).