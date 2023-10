Le pic des énergies fossiles sera atteint d'ici 2030 dit l'AIE

Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie contraste avec le point de vue de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui prévoit une augmentation de la demande de pétrole bien après 2030.

(Boursier.com) — Le pic de la demande mondiale de combustibles fossiles sera atteint d'ici 2030, alors que les achats de voitures électriques s'envolent actuellement et que l'économie chinoise connaît une croissance plus lente et s'oriente vers une énergie plus propre, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport annuel publié mardi.

Le rapport de l'AIE contraste avec le point de vue de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui prévoit une augmentation de la demande de pétrole "bien après 2030" et appelle à des milliards de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier...

Pics en vue

L'AIE estime pouvoir observer les pics de demande de pétrole, de gaz naturel et de charbon dans son scénario basé sur les politiques actuelles des gouvernements - c'est la première fois que cela se produit. "La transition vers une énergie propre est en cours dans le monde entier et elle est imparable... La question n'est pas de savoir si c'est le cas, mais plutôt à quelle date, et le plus tôt sera le mieux pour nous tous", a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

"Les gouvernements, les entreprises et les investisseurs doivent soutenir la transition vers les énergies propres plutôt que de les entraver", selon lui.

L'Accord de Paris pas respecté

Malgré cette embellie, l'AIE estime aussi qu'en l'état actuel des choses, la demande de combustibles fossiles devrait rester bien trop élevée pour respecter les limites fixées dans le cadre l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation des températures mondiales moyennes à 1,5 degré Celsius.

"Cela risque non seulement d'aggraver l'impact sur le climat après une année de chaleur record, mais aussi de compromettre la sécurité du système énergétique, qui a été construit pour un monde aux températures plus basses, avec moins d'événements météorologiques extrêmes", a conclu l'agence.